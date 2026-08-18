Poznati svi termini trećeg kola Wwin lige BiH

Sarajevo bi trebalo u petak da otvori program sa ekipom BSK-a od 20 sati, a ostaje da se vidi gdje će taj meč biti odigran zbog stanja stadiona Koševo.

U subotu nas očekuju dva duela gdje će se u istom terminu sastati Velež i Sloga Meridian odnosno Široki Brijeg i Radnik iz Bijeljine od 20.45.

Posljednjeg dana u sedmici nas takođe očekuju dva duela. Prvi na programu bi trebala da bude utakmica u Banjaluci između Borca i Čelika od 18.30 sati, a kolo će zaokružiti derbi u Mostaru između Zrinjskog i Željezničara od 20 sati,pišu Vijesti

Petak:

Sarajevo – BSK (20 sati)

Subota:

Velež – Sloga Meridian (20:45)

Široki Brijeg – Radnik Bijeljina (20:45)

Nedjelja:

Borac – Čelik (18:30)

Zrinjski – Željezničar (20)

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