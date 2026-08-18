Poznati svi termini trećeg kola Wwin lige BiH

Sarajevo bi trebalo u petak da otvori program sa ekipom BSK-a od 20 sati, a ostaje da se vidi gdje će taj meč biti odigran zbog stanja stadiona Koševo.
U subotu nas očekuju dva duela gdje će se u istom terminu sastati Velež i Sloga Meridian odnosno Široki Brijeg i Radnik iz Bijeljine od 20.45.
Posljednjeg dana u sedmici nas takođe očekuju dva duela. Prvi na programu bi trebala da bude utakmica u Banjaluci između Borca i Čelika od 18.30 sati, a kolo će zaokružiti derbi u Mostaru između Zrinjskog i Željezničara od 20 sati,pišu Vijesti
Petak:
Sarajevo – BSK (20 sati)
Subota:
Velež – Sloga Meridian (20:45)
Široki Brijeg – Radnik Bijeljina (20:45)
Nedjelja:
Borac – Čelik (18:30)
Zrinjski – Željezničar (20)