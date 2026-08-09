Do kosti ogoljena bahatost vlasti: Požare ne možemo gasiti limuzinama

Na vrhuncu sezone, obilježene dugotrajnom sušom i brojnim požarima širom Bosne i Hercegovine, potreba za nabavkom letjelica za ispomoć vatrogascima na terenu čini se nikada većom. Helikopteri Oružanih snaga BiH, ZDK i Helikopterskog servisa RS-a, uz dva Air Tractora unajmljena za ovu sezonu, pokazali su se nedovoljnim za brze odgovore i sprečavanje širenja požara.Vatrogasci, eksperti, mediji već godinama ukazuju na potrebu nabavke Air Tractora, ali spremnosti kao da nema. Za to vrijeme, pokazuju podaci iz baze BIRN-a, nabavljena su 11.693 službena automobila, na koje je samo u posljednje tri godine potrošeno 36 miliona KM.

Prema posljednjim podacima Ureda za reviziju institucija BiH, samo u okviru 72 institucije na državnom nivou u upotrebi je približno 4.100 vozila, za čije se održavanje izdvaja blizu 15 miliona KM godišnje.

Rastrošnost vlasti

Na tenderima predstavnici vlasti ne štede. Problem je, a što je predmet zajedljivih komentara na društvenim mrežama, što limuzine s mnogo kubika, senzora i masažnih sjedišta ne mogu gasiti požare.Portparol Vlade i Štaba civilne zaštite HNK Pero Pavlović kaže da se o potrebi nabavke letjelica priča godinama, ali da BiH, kad god je “gusto”, traži međunarodnu pomoć. Smatra da pričama treba doći kraj i da je konačno vrijeme da se elaboratom precizira broj, vrsta, snaga i kapacitet letjelica koje BiH mora nabaviti.

– Koliko šume, prirodnih resursa i kvalitete života izgubimo za jednu sezonu, siguran sam da bismo mogli kupiti barem 2-3 adekvatne letjelice. Siguran sam da će se Audiji, Pasati i ostala vozila i dalje nabavljati, koliko god mi zapomagali da nam trebaju letjelice. Ljudi koji vjeruju kazat će da nas je samo Svevišnji sačuvao ljudskih žrtava u požarima posljednjih godina – ističe on.

Pita se zar zaista trebamo čekati da se dogodi nešto strašnije da bismo se dozvali pameti. Vjeruje da će se o nabavci letjelica razgovarati na način – koliko i kakvih, a ne kada ćemo ih kupiti, jer ih trebamo i moramo imati, ističe Pavlović.

Sigurnosno pitanje

Akademik i sigurnosni ekspert Nedžad Korajlić kaže da aktuelni požari u BiH i regionu ponovo upozoravaju da se zaštita ljudi, imovine i prirodnih resursa ne može zasnivati na sreći, čekanju kiše i povremenom iznajmljivanju letjelica.Helikopteri OS BiH i ljudi na terenu daju ogroman doprinos, ali njihovi kapaciteti nisu neograničeni. Potreban nam je sistem brzog reagovanja, s jasno utvrđenim nadležnostima, procedurama i raspoloživim zračnim kapacitetima- ističe Korajlić.

Rješenje ne mora biti da svaka država regiona pojedinačno kupuje i održava veliku i skupu protivpožarnu flotu, objašnjava on, jer takve letjelice su skupe, zahtijevaju posebno obučene posade, servisiranje, infrastrukturu i stalnu pripravnost. Stoga bi mnogo racionalnije bilo regionalno povezivanje i uspostavljanje sistema uzajamne pomoći.

– Zajedničko planiranje, kompatibilna oprema, zajedničke vježbe i mogućnost da se avioni i helikopteri brzo angažuju tamo gdje je požar najopasniji, jer požari ne poznaju državne, entitetske ni kantonalne granice. Zbog toga ni odgovor na njih ne smije biti rascjepkan administrativnim granicama i sporim procedurama. Ako smo mogli izdvajati ogromna sredstva za hiljade službenih automobila, onda je opravdano pitati zašto decenijama nismo uspjeli osigurati barem osnovne letjelice i ključne kapacitete za zaštitu života, imovine i šuma – dodaje Korajlić,piše Avaz

– To nije samo pitanje novca nego prioriteta, odgovornosti i ozbiljnog upravljanja rizicima. Najskuplji sistem nije onaj koji smo pravovremeno nabavili i održavali, nego onaj koji nemamo kada izbije katastrofa. Tada se cijena plaća izgubljenim šumama, uništenom imovinom, ugroženim zdravljem ljudi, a jednog dana, nažalost, može biti plaćena i ljudskim životima – upozorava Korajlić.

Skupa investicija

Komandir Teritorijalne vatrogasne jedinice Istočno Sarajevo Njegoš Vukadin kaže da se radi o skupoj investiciji, podsjeća da se i države koje posjeduju takve letjelice nekad suoče s katastrofama. Smatra da svaka zemlja treba imati sredstva za gašenja iz zraka i ističe da se OS BiH, a posebno Helikopterski servis RS-a angažuju po pozivu, te da ponekad urade i više od onog što mogu i s čime raspolažu.

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