Psihijatar iz Mostara koji je vrijeđao Sarajlije u Makarskoj već tri godine nema licencu

Ljekarska komora Hercegovačko-neretvanskog kantona oglasila se povodom navoda koji su se posljednjih dana pojavili u medijima i na društvenim mrežama, a odnose se na profesora i psihijatra Dragana Babića i neprimjereno ponašanje i vrijeđanje osoba na osnovu njihove nacionalne pripadnosti, piše Crna-Hronika.Iz Komore su jasno poručili da ponašanje kojim se vrijeđa dostojanstvo čovjeka, podstiče netrpeljivost ili diskriminiraju osobe na osnovu nacionalne, etičke, vjerske ili druge pripadnosti nije u skladu s temeljnim vrijednostima medicinske profesije i profesionalnim standardima.

Medijski napisi

Naglasili su, međutim, da se odgovornost konkretnog ljekara ne može utvrđivati na osnovu medijskih napisa, objava na društvenim mrežama ili pojedinačnih navoda, već tek nakon provođenja odgovarajućeg postupka i utvrđivanja svih relevantnih činjenica.

Posebno je značajan podatak koji je Komora objavila o profesionalnom statusu Dragana Babića.

– Uvidom u našu službenu dokumentaciju utvrđeno je da prof. dr. Dragan Babić ne posjeduje odobrenje za samostalan rad – licencu od 16. 5. 2023. godine zbog statusa penzionera – navedeno je u saopćenju.

Ne obavlja djelatnost u HNK

Prema dokumentaciji Komore, Babić također ne obavlja zdravstvenu djelatnost na području Hercegovačko-neretvanskog kantona.Iz Komore navode da će, ukoliko navodi o Babićevom ponašanju budu predmet prijave ovoj instituciji, nadležna tijela postupiti u skladu sa svojim ovlaštenjima, važećim propisima te pravilima profesionalne etike i deontologije.

– Ljekarska Komora HNK ostaje opredijeljena za zaštitu dostojanstva pacijenata, građana i zdravstvenih radnika, kao i očuvanje ugleda i integriteta ljekarske profesije – poručili su.Javnost će, kako je najavljeno, nakon provedenog i okončanog postupka pred tijelima Komore biti blagovremeno obaviještena o njegovom ishodu. Saopćenje je potpisao predsjednik Komore prim. dr. Darko Knežević.

Babić je proglašen krivim na sudu u Hrvatskoj i kažnjen sa 623 eura zbog ponašanja prema građanima tokom dva odvojena događaja na plaži u Makarskoj,piše Avaz

Vrijeđanje na vjerskoj i nacionalnoj osnovi

Goste iz Sarajeva, o čemu smo pisali, vrijeđao je na vjerskoj i nacionalnoj osnovi.

U presudi se navodi da je 26. juna rekao D. S: “Ti si prava balinka, kakva si to imena djeci dala”, a potom se I. B. obratio riječima: “Razočarala si me. Zašto se družiš s balijama? Sarajevo je Teheran”.

Također je objavljeno da se 6. augusta Babić I. S. obratio riječima: “Alo, alo, jesu li ti to djeca ili unuci? Što ne idete u Tursku, balije?”

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