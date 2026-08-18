Opremanje za školu sve skuplje: Za jedno dijete treba i 1.000 KM

Nova školska godina samo što nije počela, a roditelje, osim školskih obaveza, čekaju i ozbiljni izdaci. U pojedinim kantonima kao i u entitetu RS udžbenici za osnovce su besplatni, što roditeljima predstavlja značajnu olakšicu. Ipak, kada se saberu ruksak, sveske, pernica, pribor, odjeća i obuća, račun brzo postaje mnogo veći.Sveske i školski pribor su jako poskupljali u odnosu na prošlu godinu. Obuća je izuzetno skupa, ako uzmete u obzir da dijete mora imati patike za tjelesni, za kišu itd. Garderoba je također skupa. Da bi spremio jednog školarca, bez pretjerivanja, ako kupuješ sve novo – od ruksaka, pribora i svega ostalog, plus garderoba, treba ti minimum 1.000 KM – kaže za „Avaz“ Alma, majka osnovca i srednjoškolca.

Aktuelna ponuda

Aktuelna ponuda pokazuje da se cijene školskih ruksaka kreću od tridesetak maraka pa do više od 200 KM, zavisno od brenda i kvaliteta. Na pojedinim prodajnim mjestima mogu se pronaći modeli za otprilike 30 KM, dok kvalitetniji i anatomski ruksaci koštaju 80, 90, 100 KM, pa i znatno više.

Ni pernice nisu zanemariv trošak. Jednostavnije se mogu pronaći za dvadesetak KM, dok trospratne i opremljene pernice dosežu gotovo 40 KM. Sveske se mogu naći već za oko 1,20 KM, ali veće, kvalitetnije i specijalizirane sveske koštaju nekoliko maraka po komadu.

A tu tek počinje računica. Potrebni su olovke, bojice, flomasteri, blokovi, geometrijski pribor, ljepilo, makaze, fascikle, oprema za likovno i brojni drugi sitni artikli.

– Ruksak se kreće od 30 do 100 KM, sveske od tri-četiri KM pa naviše, dok se pernice mogu naći od oko 30 KM. Kada se dodaju školski pribor, odjeća i obuća, za opremanje jednog đaka potrebno je izdvojiti nekoliko stotina KM, zavisno od potreba i kvaliteta stvari, kao i uzrasta djeteta – kazala nam je Lejla, majka dva osnovca.

Troškovi rastu

Troškovi dodatno rastu zbog odjeće i obuće. Dijete često mora imati patike za nastavu tjelesnog, svakodnevnu obuću, nešto za kišne dane, a kako djeca brzo rastu, roditelji nerijetko moraju kupovati gotovo sve iznova.Da pritisak na kućne budžete nije beznačajan, pokazuju i podaci o životnim troškovima. Sindikalna potrošačka korpa za četveročlanu porodicu u BiH u junu ove godine iznosila je 3.290 KM, dok je prosječna plata u FBiH bila 1.706 KM.

Istovremeno, godišnja inflacija u FBiH u maju iznosila je 5,5 posto. Iako su u junu cijene u prosjeku pale jedan posto u odnosu na maj, odjeća i obuća bile su među kategorijama koje su također pojeftinile, ali za roditelje to ne znači da je školska oprema postala jeftina. A kada u školu kreće dvoje ili troje djece, cifra se lako penje na više od 1.000 KM,piše Avaz

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