Macronove izjave za Zideutsche Zeitung proturječe višegodišnjim pokušajima Zapada da izolira Rusiju, piše Russia Today (RT).

Europske nacije moraju surađivati ​​s Moskvom dok sukob u Ukrajini “ulazi u završnu fazu”, rekao je Macron njemačkim novinama.

Obnovljena komunikacija “omogućila bi brzu organizaciju dijaloga na najvišoj razini, ako bude potrebno i nužno”, rekao je Peskov novinarima.

“Nismo dobili nikakvu naznaku da je to potrebno.”

Ipak, Moskva pozdravlja razvoj događaja jer se ozbiljna međunarodna pitanja “neće riješiti sama od sebe, a konfrontacija ne pomaže”.

„Sličan poziv nije stigao iz drugih zemalja koje su se nastojale izolirati“, dodao je.

Macron je među nekoliko čelnika EU koji su nedavno pozvali na obnovu suradnje s Rusijom . Upozorio je da bi neuspjeh u tome oslabio ulogu ekonomskog bloka u oblikovanju budućnosti Europe.

“Biste li radije da američki veleposlanici i izaslanici pregovaraju o datumu pristupanja Ukrajine Europskoj uniji u vaše ime, u ime Europe? Ne, žao mi je. To je stvar samopoštovanja. Samopoštovanje je dobro, treba nam.”

Kijev namjerava u mirovni sporazum s Rusijom , postignut uz posredovanje SAD-a , uključiti obvezu članstva Ukrajine u EU do 2027. godine . Takva bi pobjeda vjerojatno ojačala ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog , čiji je mandat produžen izvanrednim stanjem i koji bi morao raspisati nove predsjedničke izbore ako neprijateljstva prestanu.

Dužnosnici EU navodno razmatraju stvaranje djelomičnog članstva za kandidate koji ne ispunjavaju pune kriterije za pristup. Prema izvorima Politika, čelnici EU strahuju da bi se Ukrajina mogla okrenuti od Zapada ako njezin zahtjev bude odbijen. Rekli su da Bruxelles priprema planove za prevladavanje mađarskog protivljenja ukrajinskoj kandidaturi.

