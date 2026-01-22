Sve je blef?

Prema njihovim procjenama, cijela situacija oko otoka pod kontrolom Danske, članice NATO-a, koju Trump želi pripojiti SAD-u, nanijela je ozbiljnu štetu transatlantskim odnosima, piše Sky News.

Pravi dogovor još ne postoji?

Prema riječima jednog diplomata uključenog u događaje, stvarni “okvirni sporazum” za Grenland još ne postoji.

Na pitanje je li to bio Trumpov manevar odlaska, taj je diplomat odgovorio: “Upravo tako.”

Vjeruje se da je američkom predsjedniku trebao način da odustane od svojih prijetnji nakon što je shvatio da neće moći postići suverenitet nad Grenlandom.

Tijekom sastanka u Davosu, glavni tajnik NATO-a Mark Rutte ponovio je Trumpu danske i grenlandske stavove.

Potvrđene su i postojeće obveze iz sporazuma između SAD-a i Danske iz 1951. , a europske zemlje ponovno su se obvezale na jačanje obrane Grenlanda.

Sada, kako izvještava Index, razina umora među europskim dužnosnicima zbog postupaka američkog predsjednika prilično je visoka, dok je Sky News čak prenio riječi europskog veleposlanika: “Muka mi je od svega ovoga.”

Trumpov zaokret u Davosu

U srijedu u Davosu, Trump je napravio niz naglih zaokreta.

Prvo je odustao od implicitne prijetnje vojnom akcijom, zatim od prijetnje carinama , a na kraju i od inzistiranja na preuzimanju suvereniteta nad Grenlandom.

Čini se da je shvatio da su njegovi planovi za Grenland smatrani neizvedivim i kontraproduktivnim.

Unatoč Trumpovom zaokretu, hitni summit dužnosnika EU-a i dalje je zakazan za danas.

Što si rekao, Donalde?

Podsjeća se da je, govoreći na Svjetskom ekonomskom forumu, američki predsjednik izjavio da su svi “vrlo sretni” te da je dogovor o budućnosti arktičkog teritorija u tijeku.

Na društvenoj mreži Truth Social objavio je da okvir budućeg sporazuma uključuje “cijelu arktičku regiju” te da će “rješenje” biti izvrsno za SAD i sve zemlje NATO-a.

Potvrdio je da je o tome razgovarao s drugim europskim dužnosnicima, ali još ništa nije potpisano, a detalji nisu objavljeni.

Trump je također rekao da SAD “neće upotrijebiti silu” za preuzimanje Grenlanda.

Dakle, što sad?

Situacija se vratila na stanje od prošlog tjedna, kada su se danski i grenlandski ministri vanjskih poslova sastali s Trumpovim timom i dogovorili osnivanje “radne skupine”.

Cilj skupine je pronaći kompromis koji bi riješio Trumpove sigurnosne probleme bez predaje suvereniteta Grenlanda. Jedini novi korak je Trumpov pristanak na američke sudionike u toj radnoj skupini.

Obje strane će sada tražiti rješenje.

Vjerojatni kompromis mogao bi uključivati ​​sporazum sličan onome o britanskim vojnim bazama na Cipru.

Nove američke vojne baze mogle bi se uspostaviti u nenaseljenim dijelovima Grenlanda na temelju ugovora o najmu ili kupnji. Ta bi područja postala američki teritorij , ali bi suverenitet Grenlanda ostao nepromijenjen.

Facebook komentari