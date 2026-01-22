Rezerve Turske centralne banke prvi put premašile 200 milijardi dolara

Službene međunarodne rezerve Središnje banke Republike Turske prvi su put premašile prag od 200 milijardi dolara, dosegnuvši 205,2 milijarde dolara zaključno s 16. januarom, prema podacima objavljenim u četvrtak. Rezerve su porasle za 9,1 milijardu dolara, odnosno 4,6%, u odnosu na ukupno 196,1 milijardu dolara prethodne sedmice, što označava značajnu prekretnicu u akumulaciji inozemne imovine banke.

Raspodjela rezervnih komponenti

Devizne rezerve – držane u konvertibilnim valutama – porasle su za 6,7% na 76,4 milijarde dolara. Zlatne rezerve, koje uključuju depozite u zlatu i gdje je to primjenjivo, zamijenjeno zlato, porasle su za 3,7% na 121 milijardu dolara u istom razdoblju. Nasuprot tome, rezervne pozicije kod Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i posebnih prava vučenja (SDR) zabilježile su blagi pad od 0,2%, dostigavši ​​7,7 milijardi dolara.

Kontekst i implikacije politike

Povećanje rezervi odražava kontinuirani naglasak Središnje banke na jačanju vanjskih rezervi, podržavanju stabilnosti valute i povećanju povjerenja investitora usred globalne ekonomske neizvjesnosti i domaćih inflacijskih izazova. Rast zlatnih rezervi u skladu je s dugogodišnjom strategijom Turske da diverzificira svoj portfelj rezervi i poveća udjele u plemenitim metalima kao zaštitu od geopolitičke i financijske volatilnosti.

Ekonomski i tržišni značaj

Prelazak praga od 200 milijardi dolara simbolično je važan i mogao bi ojačati tržišnu percepciju o sposobnosti Turske da ispuni vanjske obveze i upravlja potencijalnim pritiscima na platnu bilancu. Također pruža monetarnoj vlasti veću fleksibilnost za intervenciju na deviznim tržištima ako je potrebno, iako je banka nedavno favorizirala ortodoksniju kombinaciju politika usmjerenu na prilagodbu kamatnih stopa i upravljanje likvidnošću, prenosi Jenisafak.

