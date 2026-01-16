U SDP-u sigurni u uspjeh: ‘Građanima nudimo činjenice i konkretne podatke, a ne političke spinove’

U Bosanskom kulturnom centru Tuzla večeras je održana tribina Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine pod nazivom “Djela, a ne riječi“.

Predsjednik SDP BiH i premijer FBiH Nermin Nikšić govorio je o setu fiskalnih i pratećih zakona koje je Vlada Federacije BiH uputila u parlamentarnu proceduru, naglasivši da se radi o reformama koje su pripremane kroz opsežnu javnu raspravu u protekla dva mjeseca.

– U tišini smo uspjeli provesti kvalitetnu javnu raspravu i doći do prijedloga zakona koji će unaprijediti bankarski sektor i osigurati kvalitetnije funkcionisanje privrede, banaka i zaštitu građana kroz jasniju regulaciju – istakao je Nikšić.

Dodao je da se tim zakonima uvode mehanizmi kontrole određenih naknada i jača uloga države, te da su reforme ujedno dio priprema Bosne i Hercegovine za obaveze koje je očekuju na evropskom putu.

Komentarišući optužbe o blokadi Fiskalnog vijeća BiH, Nikšić je poručio da ne želi davati legitimitet institucijama i odlukama koje, kako je naveo, nisu formirane u skladu s Ustavom BiH.

– Ne mislim da se za bilo koji iznos, pa ni za deset ili više miliona maraka, trebaju prodavati principi kada je u pitanju država Bosna i Hercegovina – naglasio je Nikšić, dodajući da SDP želi građanima ponuditi činjenice i konkretne podatke, a ne političke spinove.

Predsjednik Kantonalnog odbora SDP BiH Tuzla Dževad Hadžić kazao je da je tribina organizovana s ciljem da se građanima predstave rezultati rada Federalne vlade u protekle tri godine.

– Željeli smo kroz brojke i pokazatelje uporediti ono što je urađeno s prethodnim periodima i pokazati da su mnoge optužbe i napadi političkih protivnika neutemeljeni – rekao je Hadžić.

Posebno je istakao projekte koji imaju direktne efekte i na Tuzlanski kanton, poput smanjenja doprinosa i povećanja minimalne plate, naglasivši da SDP u Tuzlanskom kantonu snažno podržava politike koje dolaze s federalnog nivoa.

Tribina je protekla uz aktivno učešće građana, a iz SDP-a BiH poručeno je da će i u narednom periodu nastaviti direktnu komunikaciju s javnošću, predstavljajući rezultate rada kroz konkretna djela, a ne političku retoriku.

Facebook komentari