Trump poziva Netanyahua u Bijelu kuću nakon telefonskog razgovora o razoružanju Hamasa

Američki predsjednik Donald Trump pozvao je izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da posjeti Bijelu kuću “u bliskoj budućnosti”, saopštio je Netanyahuov ured nakon telefonskog razgovora između dvojice čelnika u utorak navečer.

Prema izraelskom priopćenju, oba čelnika naglasila su “važnost i predanost demontiranju vojnih sposobnosti Hamasa i demilitarizaciji Pojasa Gaze”, a istovremeno su razgovarali o izgledima za proširenje regionalnih mirovnih sporazuma. Predstojeći posjet bio bi Netanyahuov peti otkako se Trump vratio na dužnost u januaru.

Poziv se održao usred pojačanih napetosti nakon što je Trump upozorio Izrael da ne poduzima korake koji bi mogli poremetiti novo sirijsko vodstvo. Njegovo upozorenje dolazi nakon nedavnih sukoba između izraelskih snaga i oružanih skupina na jugu Sirije.

„Vrlo je važno da Izrael održava snažan i istinski dijalog sa Sirijom i da se ne dogodi ništa što bi moglo ometati razvoj Sirije u prosperitetnu državu“, napisao je Trump na svojoj platformi Truth Social.

NETANYAHU TRAŽI POMILOVANJE DOK SUĐENJE TRAJE

Razgovor se dogodio i dan nakon što je Netanyahu formalno zatražio pomilovanje od izraelskog predsjednika Isaaca Herzoga u njegovom dugotrajnom suđenju za korupciju, zahtjev podnesen bez ikakvog priznanja krivnje. Trump je otvoreno podržao pomilovanje, uključujući i izjave izrečene u Knessetu u oktobru i u naknadnom pismu.

Netanyahu se sudi već šest godina i suočava se s tri odvojena slučaja koji uključuju optužbe za prijevaru, mito i kršenje povjerenja. Tužitelji tvrde da je prihvaćao skupe darove od bogatih dobročinitelja u zamjenu za političke usluge i manipulirao regulatornim ovlastima kako bi osigurao povoljno medijsko izvještavanje. Slučajevi, koji su otvoreni 2020. godine, sporo se kreću, a saslušanja se redovito odgađaju jer se Netanyahu bavi sigurnosnim i političkim pritiscima u zemlji.

U svojoj posljednjoj izjavi, Netanyahu je ponovio svoju želju da se slučaj zatvori bez odlaska s dužnosti.

„Predsjednik Trump pozvao je na trenutni prekid suđenja kako bih, zajedno s njim, mogao još energičnije promovirati vitalne interese koje dijele Izrael i Sjedinjene Države, unutar vremenskog okvira koji se možda nikada neće vratiti“, rekao je Netanyahu, prenosi indiatoday.

