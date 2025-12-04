Pornografija i telefoni uništavaju prirodnu erotiku mladih

Da li muškarci pristaju na seks sa ženama koje im nisu privlačne samo zato što je to jedina prilika? Ovo pitanje, postavljeno na Redditu, izazvalo je bujicu iskrenih, ponekad brutalnih komentara muškaraca i žena, otkrivajući slojeve nesigurnosti, seksualnih poriva i društvenih očekivanja.

Neki korisnici otvoreno su priznali da je period bez seksa presudno uticao na njihove izbore, dok drugi tvrde da im fizički izgled nije glavni kriterijum.

Treći pak iznose gorko iskustvo da su godinama bili “rezerva” onima kojima je “zaškripjelo”.

Jedan korisnik je priznao da je u mladosti bio spreman na sve.

– Dok sam bio klinac, spavao bih i sa krakenom samo da je žensko – napisao je.

Drugi je situaciju posmatrao suptilnije, ističući da mu je pojam “neprivlačne žene” gotovo nemoguće definisati, jer “većina žena posjeduje ženstvenost” sve dok brinu o sebi. Jedna djevojka se javila da kaže da je “uvijek ona ružna drugarica” koju muškarci zovu samo kad im “zagusti”. Drugi korisnici isticali su da privlačnost često nadmašuje fizički izgled, posebno kada žena pokazuje interesovanje, toplinu i samopouzdanje.

Muška motivacija

Kako zapravo izgleda muška motivacija u ovakvim situacijama i gdje su u svemu tome današnje generacije koje sve više odrastaju uz tehnologiju?

To za Telegraf.rs objašnjava seksolog i urolog dr. Aleksandar Milošević, koji kaže da razumije pozadinu ovakvih prizora, ali i da je današnja kultura udaljila mlade od prirodne erotike.

– Većina mlađih muškaraca podlaže svojim strastima i svojoj prirodi. Muškarac je principijelno promiskuitetan – kaže dr. Milošević.

Prema njegovim riječima, muškarac može da ima i najljepšu partnericu, ali ga “testosteron nagoni da lovi”, da traga za izazovom, čak i ako je taj izazov žena koja je objektivno manje atraktivna.

– Kao što su naši preci lovili hranu i žene, tako i danas postoji taj impuls – objasnio je.

Dodaje da su žene, nasuprot tome, vođene drugačije.

– Žena ima svoje želje i snove, ali ih ne ostvaruje, posebno ako je zadovoljna muškarcem pored sebe i tim odnosom – rekao je Milošević.

Upozorava, međutim, da privlačnost ne znači i želju za ozbiljnom vezom.

– To što ste mu privlačni ne znači da će sa vama željeti da gradi dom. Najčešće biraju onu pored koje mogu da budu dominantni. To je deo našeg balkanskog vaspitanja i nije dobro – istakao je on.

Doktor Milošević ukazuje i na to da žene u zemljama poput Austrije i Švedske žive znatno slobodnije i zadovoljnije, te da sloboda ne znači promiskuitet, već poznavanje sopstvenih želja i potreba.

– Tamo žene imaju potpunu slobodu da budu to što jesu. One se samozadovoljavaju, uče o sebi, pa to prenose i partnerima – objasnio je Milošević.

Mlađa populacija

Osvrće se i na problem generacija koje su odrasle uz telefone. Prema njegovim riječima, mladi sve manje poznaju prirodnu erotiku.

– Mlađa populacija danas ne ulazi u normalne erotske odnose. Umjesto dodira i iščekivanja, oni prate šta ima na telefonu. Nema erotike. Čula su nam ugušena – kaže i dodaje da tu i pornografija igra značajnu ulogu.

– Pornografija stvara pogrešnu sliku o seksu. To je gluma, to nije seks – smatra on.

Zbog toga vjeruje da bi upotrebu pametnih telefona kod mlađih trebalo ograničiti.

– Mladi danas sve mogu da prežive preko telefona. Ništa ne moraju da osjete. Kao kad ne znate da osjećate smrad grada dok ne odete na planinu i udahnete čist vazduh – slikovito je razjasnio Milošević.

Dr Milošević je razjasnio i da je za normalne seksualne i emotivne odnose ključan emotivni razvoj djece, tvrdeći da je “majka jedina koja djetetu može prenijeti zdrave emocije” u prve tri godine života.

Osjećaj ljubavi

– Djetetu je tada najbitnije da od majke osjeti ljubav, a od oca da ne osjeti agresiju – rekao je.

Smatra da bi majke trebalo da imaju beneficije kako bi mogle da ostanu sa djecom u tom periodu, jer djeca koja odrastaju bez topline razvijaju deficit empatije.

– Poslije tri godine dijete je formirano i puno samopouzdanja, onda može da voli ljude i da bude empatičan i da ih razume. Dijete koje je ostavljeno često nemarnim vaspitačicama, ne dobije tu ljubav i ono postane slijepo za potrebe drugih. Majke treba da budu beneficirane najmanje tri godine, da mogu da urade tu ključnu ulogu – obrazložio je,piše Avaz

Na kraju, savjetuje mladima da se vrate instinktima.

– Treba da izađu i slede svoje nagone, da se upoznaju, da flertuju, da opažaju miris i dodir. Telefoni ubijaju testosteron i kod muškaraca i kod žena – zaključuje dr. Aleksandar Milošević.

Rasprava sa Reddita tako se pretvorila u širu priču o tome kako se privlačnost, seks i emotivnost mijenjaju u svijetu u kom se živi brže, površnije i sve udaljenije od fizičkog kontakta. A pitanje koje ju je pokrenulo, premda jednostavno, otvorilo je temu o kojoj se rijetko govori – šta se zaista krije iza muške i ženske želje i kako izgleda intimnost u digitalnoj eri.

