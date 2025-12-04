Naser Orić: Meni cigare donose prijatelji, a ne Dodikovi ljudi, odbio sam kese pune para

Naser Orić se posljednji put oglasio vezano za slučaj fotografije s Acom Lukasom i brojnih reakcija koje su nastale nakon toga.

On je poručio da je dosta bilo prepucavanja preko njegovog imena, a onda reagirao i na tvrdnje da su mu Dodikovi prijatelji poklanjali cigarete. Meni cigare donose prijatelji, a ne neki Dodikovi ljudi koje nisam u životu vidio. Odbio sam kese pune para. Vodite svoje ratove bez uplitanja mog imena i prezimena – rekao je.Podsjećamo, izjave o cigaretama je jučer dao Aca Lukas.

– Elek, reče tvoj šef da sam ja duboko povrijedio osjećanja naroda u RS zato što se Naser Orić slikao sa mnom. Da li bi tom duboko povrijeđenom narodu objasnio, ti koji glumiš patriotizam, šta znači poklon sutradan Naseru Oriću poslan po kuriru u obliku najskupljeg Macallana, starog 18 godina, i nekoliko kubanskih cigareta u znak prijateljstva. Da li bi Elek objasnio narodu zašto si ti sutradan poslao svom prijatelju, a ja stvarno podržavam prijateljstva među ljudima, ali samo objasni koji je povod i to je sve super. Kaži “to je moj drug, prijatelj”. Pošto si zbog slike s istim čovjekom Aci Lukasu otkazao koncert – kazao je jučer Lukas,piše Avaz

