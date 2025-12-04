Slovenija i Irska otkazale Eurosong zbog dozvole učešća Izraelu

Time su se pridružile zemljama koje su već izrazile nezadovoljstvo zbog trenutne situacije.

RTV Slovenija je zajedno sa Španijom, Crnom Gorom, Nizozemskom, Turskom, Alžirom i Islandom zatražila da se u Ženevi održi tajno glasanje o pitanju učešća Izraela. Međutim, takvo glasanje nije provedeno.

Na Generalnoj skupštini Evropske radiodifuzne unije ipak se glasalo o tome da li se Eurosong treba održati prema postojećem planu, a izglasan je model u kojem Izrael ostaje dio takmičenja.

Predsjednica Upravnog odbora RTV Slovenija Natalija Gorščak potvrdila je da Slovenija više neće biti dio sljedećeg izdanja Eurosonga. Prema njenim riječima, istu odluku su donijeli i Španija, Nizozemska i Irska,špišu Vijesti

Irski javni servis RTÉ objavio je saopćenje u kojem je naglašeno da neće prenositi takmičenje i da smatra da učešće Irske nije prihvatljivo zbog velikog broja poginulih u Gazi i humanitarne katastrofe koja i dalje traje.

Također je izražena zabrinutost zbog ubistava novinara u Gazi i onemogućavanja pristupa međunarodnim medijima.

Ranije su Nizozemska i Španija objavile da se povlače iz istih razloga, uz obrazloženje da ne mogu učestvovati u takmičenju u kojem nastupa Izrael.

