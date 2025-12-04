Tramp ubrzava drugu fazu plana za Gazu: Očekuje se objava prije Božića

Očekuje se da će američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) u narednim sedmicama predstaviti prelazak na drugu fazu svog mirovnog plana za Gazu, prenosi Channel 12, pozivajući se na visoke američke zvaničnike koji tvrde da postoji vidljiv napredak u procesu.

Prema informacijama ove mreže, Trampova objava mogla bi uslijediti prije božićnih praznika, nakon čega se očekuje sastanak predsjednika SAD-a i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua (Benjamin Netanyahu) u Vašingtonu.

Nacrt sporazuma

Zvaničnici navode da SAD i posrednici trenutno razgovaraju s Hamasom o mogućem sporazumu koji bi ovu grupu naveo da se odrekne vlasti u Gazi i započne proces razoružanja – ključnim tačkama druge faze koje su ostale neriješene od stupanja na snagu primirja u oktobru.

Prema nacrtu sporazuma, Hamas bi se najprije odrekao teškog naoružanja, poput projektila i raketa, a kasnije i lakšeg naoružanja. Prihvatanje sporazuma bio bi uslov za primjenu druge faze plana, uključujući povlačenje IDF-a izvan postojeće Žute linije.

Jedan visoki američki zvaničnik za Channel 12 poručio je:

“U narednim sedmicama doći ćemo do trenutka istine. Hamas će morati odlučiti hoće li se odreći svoje vladavine i početi razoružavati u zamjenu za povlačenje IDF-a ili će odbiti i suočiti se s posljedicama.”

Odbor za mir

Druga faza plana, koju ni Izrael ni Hamas još nisu potpisali, predviđa formiranje Odbora za mir na čelu s Trampom koji bi nadgledao upravljanje Gazom, uz uspostavu Međunarodnih stabilizacijskih snaga zaduženih za sigurnost Pojasa.

Američki zvaničnici tvrde da bi Tramp vodio odbor zajedno s 10 lidera iz arapskih i zapadnih država. Ispod njih bi djelovao međunarodni odbor kojim bi predsjedavao bivši britanski premijer Toni Bler (Tony Blair), uz Trampove izaslanike Džareda Kušnera (Jared Kushner) i Stiva Vitkofa (Steve Witkoff), te druge visoke predstavnike,piše Avaz

U okviru ove strukture predviđen je i odbor palestinskih tehnokrata, sastavljen od 12 do 15 stručnjaka iz poslovnog i upravljačkog sektora, koji nisu povezani ni s Hamasom ni s Fatahom. Dio njih već se nalazi u Gazi, dok bi drugi stigli iz inostranstva kako bi preuzeli uloge u upravljanju.

SAD su, prema navodima, u završnoj fazi usklađivanja liste kandidata s Izraelom, Palestinskom upravom i arapskim državama s ciljem postizanja što šireg konsenzusa.

