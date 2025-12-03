Tamara Globa predviđa: Samo ova 2 znaka u decembru kreću u novi život – skidaju veliki teret

Tamara Globa poručuje da decembar donosi snažnu energiju oslobađanja. Koliko puta ste se osjećali kao da vas život pritiska obavezama, strahovima i neizvesnošću? Upravo sada dolazi trenutak kada se taj pritisak konačno smanjuje. Jarac i Škorpija dobijaju priliku da skinu teret i zakorače u novi život – bez praznih obećanja, već kroz stvarne odluke i promene koje se osjećaju u svakodnevici.

Astrološkinja Tamara Globa poznata je po svojim preciznim i emotivnim prognozama. Njena poruka za decembar 2025. posebno se odnosi na Jarca i Škorpiju, znakove koji će doživeti snažan preokret.

Jarac

Jarčevi su tokom prethodnih meseci nosili težak teret odgovornosti. Posao, finansije i porodične obaveze činili su da se osećaju kao da stalno moraju da izdrže više nego što mogu. Decembar im donosi priliku da zatvore poglavlja koja su ih iscrpljivala. Mnogi Jarčevi će riješiti dugove, završiti projekte ili se osloboditi odnosa koji su im donosili stres. Osjećaj rasterećenja biće snažan, a nova energija otvoriće vrata ka odlukama koje vode u stabilniji i mirniji život.

Škorpija

Škorpije su poznate po svojoj dubokoj emotivnosti i unutrašnjim borbama. Tokom godine često su se suočavale sa dilemama i osjećajem da ih prošlost sputava. Decembar donosi trenutak kada se konačno oslobađaju starih obrazaca. To može značiti kraj toksičnih odnosa, napuštanje navika koje iscrpljuju ili hrabro suočavanje sa sopstvenim strahovima. Škorpije će osetiti da im se otvara prostor za novi život – pun snage, samopouzdanja i jasnijih ciljeva.

Globa naglašava da je važno da oba znaka prepoznaju ovaj trenutak i ne odlažu odluke. Energija mjeseca daje podršku, ali ključ je u ličnoj akciji. Jarac i Škorpija imaju šansu da decembar pretvore u simbol oslobađanja i početka, a to je prilika koja se ne ponavlja često, navodi Krstarica.

