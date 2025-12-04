Ubistvo Jasera Abu Šababa veliki je udarac izraelskim naporima da izgradi vlastite palestinske posrednike za suprotstavljanje Hamasu

Vođa milicije koju podržava Izrael u Gazi ubijen je, što je nanijelo veliki udarac izraelskim naporima da izgradi vlastite palestinske posrednike za suprotstavljanje Hamasu, prenosi Guardian.

Smatra se da je Jaser abu Šabab, beduinski plemenski vođa sa sjedištem u izraelskoj zoni razorenog teritorija, umro od rana zadobijenih u nasilnom sukobu s moćnim i dobro naoružanim lokalnim obiteljima, prema lokalnim medijima i izvorima u Gazi .

Abu Shabab bio je zapovjednik Narodnih snaga , najveće i najbolje naoružane od nekoliko milicija koje su se pojavile u Gazi tokom kasnijih faza dvogodišnjeg sukoba. Čini se da su sve imale koristi od izraelske podrške kao dijela strategije naoružavanja posrednika za degradaciju Hamasa i kontrolu stanovništva.

Točno vrijeme Abu Shababove smrti nije poznato, ali čini se da se to dogodilo u posljednjih 48 sati.

Izvori u Gazi i izvješća na društvenim mrežama i u Izraelu sugeriraju da je Abu Shabab, koji je bio u tridesetima i kojeg je protjerao vlastiti klan, poginuo u sukobu nakon što je odbio pustiti taoca kojeg su njegovi ljudi oteli od moćne i teško naoružane lokalne obitelji.

Rođaci taoca izveli su napad na bazu Narodnih snaga što je dovelo do žrtava na obje strane. Abu Shabab je navodno teško ozlijeđen i umro je od zadobivenih rana u Gazi.

Glasnogovornik Hamasa, koji je Abu Shababa nazvao izraelskim saradnikom i obećao da će ga pronaći, negirao je bilo kakvu umiješanost u ubojstvo.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu priznao je u junu da je Izrael naoružavao antihamasovske klanove i frakcije u Gazi, ali nije bilo službenog komentara njegove vlade o smrti Abu Shababa.

Izraelska politika izazvala je kritike nekih stručnjaka koji su rekli da takve skupine ne mogu pružiti stvarnu alternativu Hamasu , koji kontrolira Gazu od 2007. godine.

„Sve je bilo jasno. Bilo da ga je ubio Hamas ili u nekim klanovskim sukobima, bilo je očito da će se ovako završiti“, rekao je dr. Michael Milshtein, bivši izraelski časnik vojne obavještajne službe i stručnjak za Hamas u Centru Moshe Dayan na Univerzitetu u Tel Avivu.

Nekoliko drugih antihamasovskih skupina pojavilo se u područjima Gaze koja drži Izrael. Palestinski politički analitičar dr. Reham Owda rekao je da će Abu Shababova smrt potaknuti sumnje među njima u njihovu sposobnost da se suprotstave Hamasu.

Hossam al-Astal, vođa još jedne novoosnovane milicije koja djeluje na području Khan Younisa, rekao je u septembru da on i Abu Shabab nude „alternativnu snagu Hamasu“. Astalovo boravište nije poznato.

Stotinjak boraca Abu Shababa nastavilo je djelovati iz područja Gaze pod kontrolom izraelskih snaga nakon što je u oktobru postignut prekid vatre između Hamasa i Izraela, koji su podržale SAD.

Dana 18. novembra, Abu Shababova grupa objavila je videozapis koji prikazuje deseke boraca koji primaju naredbe od njegovog zamjenika da pokrenu sigurnosnu akciju kako bi “očistili Rafah od terora”, što je očita referenca na borce Hamasa za koje se vjeruje da su zarobljeni u tunelima. Sedmicu dana kasnije, Narodne snage tvrdile su da su zarobile članove Hamasa.

Izraelske unutarnje i vojne obavještajne službe okrenule su se pojedincima poput Abu Shababa kada je postalo jasno da njihovi napori da izgrade antihamasovsku koaliciju vođa zajednice i obiteljskih starješina neće uspjeti suočeni s žestokom Hamasovom represijom protiv bilo kakve prijetnje među Palestincima u Gazi.

Historičar kaže da je Izrael podržavao pljačkaše humanitarnih konvoja u Gazi.

Mnogi od onih koji su regrutirani u nove frakcije bili su uključeni u sustavno pljačkanje konvoja s pomoći, što je dovelo do optužbi da Izrael dopušta krađu humanitarne pomoći kako bi ojačao svoje nove saveznike.

U junu je Abu Shabab – pripadnik beduinskog plemena Tarabin – rekao za Guardian da su njegove aktivnosti „humanitarne“, dodajući da nije „izravno“ radio s izraelskom vojskom.

Izraelska strategija podupiranja milicijskih frakcija poput Narodnih snaga bila je jedna od posljedica Netanyahuovog odbijanja da dopusti Palestinskoj upravi, koja djelomično kontrolira dijelove Zapadne obale pod okupacijom Izraela, da na bilo koji način upravlja Gazom. Abu Shababove Narodne snage blisko su surađivale s izraelskim snagama oko kontroverznih mjesta za distribuciju pomoći kojima upravlja Humanitarna zaklada za Gazu, neprozirna privatna organizacija koju podržavaju SAD i Izrael, a koja je sada zatvorena .

Donald Trumpov plan za Gazu od 20 tačaka predviđa razoružavanje Hamasa i upravljanje teritorijem od strane prijelazne vlasti koju podržavaju multinacionalne stabilizacijske snage. No, napredak je bio spor, Hamas zasad odbija razoružati se i nema znakova dogovora o formiranju međunarodnih snaga.

Rat u Gazi pokrenuo je Hamasov napad na Izrael 2023. godine u kojem je ubijeno 1200 ljudi, uglavnom civila, a oteto je i do 250 ljudi. U izraelskoj ofanzivi i napadima koji su uslijedili od primirja ubijeno je više od 70 000 Palestinaca, uglavnom civila, a teritorij je ostavljen u ruševinama.

