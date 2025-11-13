LAVROV otkrio: Evo zašto TRUMP bježi od susreta s PUTINOM

Prema Lavrovljevim riječima, američki predsjednik Donald Trump primio je ” tajne izvještaje ” koja su ga navela da odbije sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Budimpešti.

„Odakle i od koga su dolazila zakulisni izvještaji američkom vođi, nakon kojih je on ili odgodio ili otkazao summit u Budimpešti , nije poznato. Ali predstavio sam vam pregled događaja, isključivo na temelju činjenica za koje sam odgovoran. I nemam namjeru odgovarati na očite laži o ruskoj ‘nespremnosti za pregovore’ ili ‘prekidu summita u Anchorageu’“, rekao je Lavrov .

Dodaje da su se Donald Trump i Vladimir Putin dogovorili za sastanak licem u lice tokom telefonskog poziva sredinom oktobra, dok je za mjesto održavanja odabrana Budimpešta.

Razgovori su propali jer je nekoliko dana kasnije Trump objavio da ne želi “gubiti vrijeme” i stoga neće prisustvovati razgovorima s ruskim predsjednikom.

„I dalje smo spremni održati drugi rusko-američki summit u Budimpešti, ako se on doista nadogradi na konsolidirane rezultate Aljaske . Međutim, datum još nije određen. Rusko-američki kontakti se nastavljaju“, dodao je Lavrov.

