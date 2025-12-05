Slavni glumac pronađen mrtav u svom stanu u Njujorku

Iskusni glumac jučer je pronađen mrtav u svom stanu u njujorškom naselju Lower East Side u kasnim popodnevnim satima.

Grinov dugogodišnji menadžer, Greg Edvards (Gregg Edwards), potvrdio je tužnu vijest za The New York Post.

Policija je izjavila da je Grinovo tijelo pronađeno bez znakova života u njegovom stanu oko 15:25 sati. Smrt je proglašena na licu mjesta.

Iako uzrok smrti još uvijek nije utvrdio medicinski vještak, policija ne sumnja na nasilnu smrt.

Edvards, koji mu je bio menadžer više od deset godina, rekao je za medije da je Grin — poznat po ulogama kultnih negativaca — bio „sjajan čovjek“.

Edvards je izjavio da je Grin bio izuzetna osoba i glumac, naglašavajući da je iza snažnih i mračnih likova koje je često tumačio stajao čovjek velikog srca. Dodao je da će mu jako nedostajati, kako kao prijatelj, tako i kao umjetnik.

Prema navodima medija, komšije su prijavile da se u stanu više od 24 sata čula muzika, što je dovelo do provjere njegovog stanja. Edwards je naveo i da je s Grinom razgovarao ranije tokom sedmice te da ništa nije ukazivalo na tragediju.

Peter Grin je bio angažiran na novim projektima. U januaru je trebao započeti snimanje nezavisnog trilera “Mascots”, u kojem je trebao glumiti zajedno s Mikijem Rorkom (Mickeyjem Rourkeom). Također je bio najavljen i za film “State of Confusion”, kriminalističku dramu čije je snimanje bilo planirano za jesen 2026. godine u New Jerseyju i New Yorku.

Grin je često tumačio uloge negativaca, a posebno se istakla njegova interpretacija mafijaša Doriana Tyrella u filmu “The Mask”, gdje je glumio uz Džim Kerija (Jima Carreyja) i Kameron Dijaz (Cameron Diaz). Njegova uloga Zeda, brutalnog čuvara u Tarantinovom “Pulp Fictionu” iz 1994. godine, ostala je jedna od najupečatljivijih u njegovoj karijeri.

Rođen je u Montclairu u saveznoj državi New Jersey. Kao tinejdžer napustio je dom i živio na ulicama New Yorka, a kasnije je otvoreno govorio o borbi s ovisnošću i teškom životnom periodu. Glumom se počeo baviti tek sredinom dvadesetih godina, a tokom 1990-ih ostvario je niz zapaženih filmskih i televizijskih uloga.

U karijeri dugoj više od tri decenije ostvario je skoro 95 glumačkih angažmana, uključujući filmove “The Usual Suspects”, “Clean”, “Shaven”, “Blue Streak”, “Training Day” i brojne druge.

