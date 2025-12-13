Miris domaće kuhinje: Kolač koji nosi duh prošlih vremena

Starinska mađarica je kolač koji u sebi nosi duh prošlih vremena i miris domaće kuhinje.

Ova bogata, karamelasta krema daje posebnu punoću klasičnim korama i čini svaki zalogaj neodoljivo mekanim i punim okusa.

Sastojci:

1 šolja šećera

1/4 šolja vode

6 kašika maslaca

1/2 šolje gustog vrhnja

kašičica vanilije

prstohvat soli.

Priprema:

U srednje velikom loncu pomiješajte šećer i vodu, pa ih stavite na srednju vatru. Povremeno protresite lonac (nemojte miješati) dok se šećer ne otopi i smjesa ne postane zlatno smeđa, što traje otprilike 8-10 minuta.

Kad se šećer karamelizira, brzo i pažljivo umiješajte maslac dok se potpuno ne otopi. Miješajte neprestano kako biste dobili glatku smjesu.

Polako dodajte vrhnje, stalno miješajući kako biste izbjegli stvaranje grudica. Smjesa će lagano zakipjeti, pa budite oprezni.

Dodajte vaniliju i prstohvat soli te kuhajte još jednu do dvije minute uz stalno miješanje, dok ne dobijete gustu, sjajnu kremu.

Punjenje ostavite da se malo ohladi, a zatim njime premažite kore. Pritisnite ih lagano kako bi se slojevi povezali.

Kolač ostavite na hladnom nekoliko sati, najbolje preko noći, kako bi se punjenje potpuno stegnulo.

