“RUSIJA nema karte, nema ih niko”

Američki predsednik Donald Tramp (Trump) juče je izjavio da Rusija u pregovorima o Ukrajini “nema nikakve karte”. Pre toga je tvrdio, kako primećuje u svom komentaru najposećeniji češki sajt Novinky.cz, da “Moskva za razliku od Kijeva ima sve karte”. A sada tvrdi da, ih u stvari, nema niko…

“Rekao sam da (Ukrajina) nema karte. Niko u stvarnosti nema karte. Rusija nema karte. To što morate učiniti jeste zaključiti sporazum i zaustaviti ubijanje. To je besmisileni rat i mi ćemo ga zaustaviti”, izjavio je Tramp magazinu Forbs (The Forbes)

Prošle nedelje Tramp je rekao da veruje u želju predsednika Rusije da se postigne mir u Ukrajini.

“Iskreno govoreći, za mene je teže da pregovaram sa Ukrajinom. Nemaju karte. Vidite, neki dan naredne nedelje biće pregovori u S. Arabiji. Smatramo kada se radi o postizanju konačnog poravnanja, može biti lakše da se pregovora s Rusijom. To je strašno jer imaju sve karte”, rekao je tada američki predsednik.

Takođe, tokom napetih i prevremeno okončanih pregovora 28. februara u Beloj kući, Tramp je rekao da Ukrajina “nema karte”.

“Nisam došao ovde da igram karte”, odgovorio je ljutito na to Zelenski.

Tramp je sada izrazio uverenje da će pripremani razgovori za utorak (tj danas) između američke i ukrajinske delegacije u Saudijskoj Arabiji trebalo da donesu rezultate.

“Mislim da ova nedelja može doneti neke zaista krupne stvari”, rekao je on. Ukrajina bi mogla, prema njemu, da potpiše sporazum o skupim rudama.

