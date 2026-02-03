Telemach najavio mogućnost gašenja Hayata

Telemach je o odluci obavijestio Regulatornu agenciju za komunikacije Bosne i Hercegovine (RAK), u Pravilom propisanom roku najave od 8 dana, da će prestati emitirati kanale Izvorna TV i Hayat s obzirom na to da trenutno nisu ispunjeni uslovi iz Pravila 79/2016,pišu Vijesti

Pravilo 79/2016 Regulatorne agencije za komunikacije BiH uređuje odnose između televizijskih emitera, distributera programa i posrednika u distribuciji, u dijelu koji se odnosi na dokazivanje prava emitovanja. Ovim pravilom propisano je da svaki kanal koji se distribuira putem kablovskih i IPTV mreža mora imati jasno definisana i pravno validna prava za distribuciju na teritoriji Bosne i Hercegovine, uključujući ugovore o autorskim i srodnim pravima. Ukoliko ti uslovi nisu ispunjeni ili dokumentacija nije potpuna, operateri imaju obavezu da takve kanale uklone iz svoje ponude.

Iz Hayata navode da se Telemach suočava sa prtiscima te sa sve optužuju BH Telecom koji je u nedjelju s platforme Moja TV isključio iste kanale.

Facebook komentari