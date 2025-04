Sirijski ljekari iz Njemačke pomažu domovini

Članovi medicinske misije iz Njemačke vjerovatno su spasili život Mohammedu Qanbatu.

Ovaj 55-godišnjak iz sirijskog grada Hame u aprilu je imao operaciju na otvorenom srcu. Takva procedura se u Siriji pak rijetko provodi, jer je tamošnji zdravstveni sistem tokom 14-godišnjeg građanskog rata ruiniran i takve operacije su dosta skupe.

Ali, nedavno su sirijski ljekari, koji su došli iz Njemačke, stavili Qanbata na listu najprioritetnijih pacijenata.

“Ne mogu da opišem koliko sam sretan i zahvalan”, kaže on u razgovoru za DW. “To je neopisivo. Toliko smo dugo čekali da naša djeca dođu i pomognu nam”, kaže Qanbat, napominjući da je mnogo Sirijaca pobjeglo iz zemlje tokom rata. “Ali nisu nas zaboravili. Vratili su se da nam pomognu.”

Prema podacima Svjetske banke, do izbijanja sukoba je u Siriji djelovalo 30.000 ljekara, a 2020. godine, kada je UN prikupio aktuelne podatke, u zemlji ih je ostalo manje od 16.000. Pored ljekara, Siriju je napustilo i drugo medicinsko osoblje.

Prva misija u Siriji

Nakon svrgavanja sirijskog diktatora Bashara Asada početkom decembra prošle godine, jedan broj sirijskih ljekara okupio se kako bi osnovali Sirijsko-njemačko medicinsko udruženje (SGMA). A sve je počelo s malom WhatsApp grupom, u kojoj su bili ljekari koji su se pitali kako bi mogli pomoći, objašnjava Nour Hazzouri, specijalista za gastroenterologiju koji radi u Helios bolnici u Krefeldu.

Kako je rekao u razgovoru za DW, ta WhatsApp grupa je prerasla Facebook stranicu, a onda je sredinom januara zvanično osnovana SGMA. Ona sada broji oko 500 članova. „Čak smo i mi bili iznenađeni tako brzim rastom broja članova”, kaže Hazzouri.

Ovog mjeseca, članovi SGMA uputili su se u svoju prvu misiju u domovini. Od početka aprila, oko 85 sirijskih ljekara iz SGMA boravi u Siriji, drži edukativna predavanja, procjenjuje stanje sirijskog zdravstvenog sistema i vrši operativne zahvate širom zemlje.

Proud to share SIGMA’s first surgical mission in Idlib, Syria, as part of the #OnePulse campaign.

Dr. Nihad Shomul & Dr. Bashar Bakir performed a complex spinal surgery at Ibla Hospital.

More: https://t.co/9nC5j4pp1r pic.twitter.com/Psh9MCtIoB

— Syria German Medical Association (SGMA) (@SGMA2025) April 5, 2025