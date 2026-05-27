Nastavlja se potraga za dječakom koji je nestao u Drini

Objavljeno prije 1 sat

Zvornička policija aktivno traga za maloljetnikom koji je juče, 26. maja, prema izjavi svjedoka, nestao u rijeci Drini tokom kupanja.

Kako su saopštili iz PU Zvornik, odmah po zaprimnju prijave pokrenuta je potraga u kojoj učestvuju pripadnici Civilne zaštite, ronilački timovi i vatrogasno-spasilačke jedinice.

Pretražuje se korito rijeke i priobalje

“Potraga se nastavlja i danas, uz angažovanje svih raspoloživih resursa i nadležnih službi, kako u koritu rijeke, tako i u priobalnom pojasu”, navode iz PU Zvornik.

Podsjetimo, policiji je prijavljeno da je dječak nestao u Drini oko 15.30, kupajući se sa grupom maloljetnika, pišu vijesti.ba.


