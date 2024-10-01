Sarajevo prvi put proglašeno najpovoljnijom city break destinacijom u Evropi za 2026.

Prema ovom istraživanju, Sarajevo je po prvi put zauzelo prvo mjesto na listi evropskih gradova koji nude najbolju vrijednost za novac kada je riječ o kratkim turističkim putovanjima u grad. Ukupni trošak boravka i osnovne turističke potrošnje u Sarajevu procijenjen je na oko 287 eura, čime je glavni grad Bosne i Hercegovine nadmašio brojne evropske metropole.

U izvještaju se ističe da Sarajevo nudi izuzetno povoljan odnos cijene i kvaliteta, zahvaljujući niskim cijenama smještaja, pristupačnom javnom prevozu, kao i povoljnim cijenama hrane, pića i turističkih atrakcija. Zbog toga je posebno privlačno turistima koji žele kvalitetno iskustvo bez velikih troškova.

– Novo istraživanje pokazalo je koji evropski gradovi putnicima nude najbolji odnos cijene i kvaliteta kada stignu na destinaciju, a koji bi ih mogli koštati znatno više – prenosi Euronews.

Istraživanje obuhvatilo 50 evropskih gradova

Analiza britanskog Post Office Travel Money-a obuhvatila je 12 tipičnih stavki potrošnje za dvije osobe u 50 evropskih gradova. U obzir su uzete cijene svakodnevnih turističkih troškova poput kafe, piva, bezalkoholnih pića, večere u restoranu, javnog prevoza, turističkih tura i ulaznica za muzeje i atrakcije, kao i troškovi smještaja u hotelu sa tri zvjezdice za dvije noći.

Smještaj kao ključni faktor cijena

Smještaj je, kako se navodi u istraživanju, i dalje najvažniji faktor koji utiče na ukupnu cijenu putovanja. Čak i male razlike u hotelskim cijenama mogu značajno promijeniti konačan trošak, zbog čega gradovi sa povoljnim smještajem i uslugama zauzimaju više pozicije na listi.

Istočna Evropa dominira listom najpovoljnijih

Prema rezultatima, istočna Evropa i dalje dominira kada je riječ o najpovoljnijim destinacijama. Osam od deset najjeftinijih evropskih gradova za city break dolazi upravo iz ovog regiona, uključujući Sarajevo, Bukurešt, Tiranu, Beograd, Trenčin, Rigu, Lil, Viljnus, Strazbur i Podgoricu. Sarajevo je rangirano kao najpovoljnije, dok se Podgorica nalazi na desetom mjestu.

Najskuplji evropski gradovi za kratak odmor

Na drugom kraju liste nalazi se Oslo kao najskuplji evropski grad za city break u 2026. godini, sa procijenjenim troškom od oko 850 eura. Među najskupljim destinacijama nalaze se i Kopenhagen, Edinburg, Ženeva i Barselona, gdje su najviši troškovi smještaja i restorana, što značajno povećava ukupne cijene putovanja.

Istraživanje Post Office Travel Money-a pokazuje da su razlike u cijenama među evropskim gradovima i dalje velike, što sve više utiče na izbor destinacija za kratka turistička putovanja, prenosi Avaz.

