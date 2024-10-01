Za ovu je opciju na telefonu je malo ko čuo i jako je korisna

Krpelji nisu samo neugodni krvopije, već mogu prenositi ozbiljne bolesti poput krpeljnog encefalitisa (KME) i lajmske bolesti. Zato stručnjaci preporučuju vakcinisanje, korištenje zaštite i detaljan pregled tijela nakon boravka u prirodi.

No problem nastaje jer je krpelje često teško uočiti, lično u gustoj dlaci kućnih ljubimaca ili na tamnijim dijelovima kože. Upravo tu može pomoći jednostavan trik s pametnim telefonom.

Riječ je o funkciji povećala koja već postoji na većini Android i iPhone uređaja, ali uz jednu dodatnu postavku – invertiranje boja. Kada se uključi obrnuti prikaz, tamne mrlje na koži ili krznu postaju svijetle, pa su i krpelji puno vidljiviji.

Na taj način krpelji se mogu pojaviti kao male bijele točkice koje je lakše uočiti tijekom pregleda tijela ili krzna životinje, piše T-online.

Korisnici Android uređaja trebaju u tražilicu telefona upisati prečac povećala, otvoriti funkciju povećala i uključiti filter – invertirano. Slično je i s iPhoneom.

Nakon toga dovoljno je kamerom pametnog telefona polako pregledavati kožu ili krzno. Mnogi korisnici tvrde da trik doista pomaže u lakšem pronalasku sitnih krvopija prije nego što se uspiju pričvrstiti ili napiti krvi.

