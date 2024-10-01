WHO upozorava: Kongo se suočava sa katastrofom zbog ebole

On je rekao da se istok zemlje nalazi u središtu „katastrofalnog sudara bolesti i sukoba“, dok epidemija u pokrajini Ituri napreduje brže od zdravstvenog odgovora, piše BBC.

U objavi na platformi X naveo je da WHO „ne može izgraditi povjerenje zajednice niti izolovati zaražene dok bombe padaju“.

Tedros bi u srijedu trebao doputovati u DR Kongo kako bi predvodio pojačane napore za suzbijanje virusa. Od proglašenja epidemije zabilježeno je 220 sumnjivih smrtnih slučajeva.

Humanitarni radnici suočavaju se s velikim problemima zbog loših puteva, sukoba i masovnog raseljavanja stanovništva, što dodatno slabi zdravstveni sistem.

Ituri, gdje je prijavljen najveći broj slučajeva, pod vojnom je upravom od 2021. godine zbog djelovanja brojnih naoružanih grupa.

Tedros je upozorio da zaustavljanje širenja zaraze „u potpunosti zavisi od humanitarnog pristupa“.

„Stalni sukobi izazivaju masovno raseljavanje stanovništva, guraju izložene kontakte u prenatrpane kampove i prekidaju ključne koridore za obuzdavanje epidemije“, rekao je.

Dodao je da zdravstveni radnici „rizikuju sve“, dok napadi na bolnice i klinike gotovo onemogućavaju praćenje zaraženih i njihovih kontakata.

Zbog straha od širenja virusa, Kanada, Bahami i SAD uveli su stroga ograničenja putovanja za osobe koje dolaze iz DR Konga, Ugande i Južnog Sudana.

Zdravstvene vlasti navode da oko 1.000 ljudi trenutno pokazuje simptome ebole.

Ova epidemija izazvana je rijetkom vrstom virusa Bundibugyo, za koju ne postoje vakcine niti lijekovi. Do sada je laboratorijski potvrđeno 17 smrtnih slučajeva, dok se istražuje ukupno 220 prijavljenih smrti.

Ljekari pokušavaju pratiti oko 3.600 osoba koje su bile u kontaktu sa zaraženima, dok su u zemlju već poslani hiljade testova i eksperimentalni tretmani.

Direktor organizacije MSF u DR Kongu Ewald Stals rekao je za BBC da su humanitarne ekipe još daleko od potpune kontrole situacije.

„Još uvijek nemamo potpunu sliku onoga što se događa, uglavnom zbog nedovoljnog testiranja“, rekao je Stals. „Virus je i dalje ispred nas i moramo ga sustići“, dodao je.

