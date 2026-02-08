Ovo je mladić iz Brčkog koji je poginuo u stravičnoj tramvajskoj nesreći u Sarajevu

U tramvajskoj nesreći u Sarajevu danas je poginuo mladić iz Brčkog, Erdoan Morankić, koji je studirao u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.

Morankić je bio student Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, a prema informacijama do kojih smo došli boravio je u Studentskom domu Nedžarići.

U trenutku nesreće, Morankić se nalazio na tramvajskoj stanici, kada je tramvaj iz pravca Željezničke stanice naglo izletio iz šina i sručio se na stanicu na kojoj su se nalazili putnici,piše Avaz

Morankić je preminuo na mjestu nesreće, dok su pored njega povrijeđene još četiri osobe.

Jedna od povrijeđenih je 17-godišnja djevojka kojoj je amputirana noga i koja je smještena u Opću bolnicu u Sarajevu.

Ostalo troje povrijeđenih prebačeno je na Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS), ali njihovo trenutno zdravstveno stanje nije poznato. Svi povrijeđeni nalazili su se na tramvajskoj stanici u trenutku nesreće.

