Pokušaj ubistva u Sokocu: Nožem ubola supruga

Objavljeno prije 37 minuta

Policijski službenici iz Sokoca uhapsili su A.M. (34) iz tog mjesta zbog sumnje da je nožem pokušala ubiti supruga P.M (36), takođe iz Sokoca.

“Navedena se sumnjiči da je 27. januara u porodičnoj kući u Sokocu hladnim oružjem – nožem, nanijela teške tjelesne povrede opasne po život licu P.M iz Sokoca”, saopšteno je iz Policijske uprave Sokolac.

Iz policije navode da je A.M. uhapšena zbog sumnje da je počinila krivično djelo pokušaj ubistva.

Uviđaj na licu mjesta izvršila je policija uz prisustvu dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo.

Povrijeđenom je pomoć ukazana u Javnoj zdravstvenoj ustanovi “Bolnica Srbija” u Istočnom Sarajevu, prenose nezavisne.


