Mostarac uhapšen u Jablanici zbog marihuane…

Policijski službenici PU Konjic, Policijske stanice Jablanica, u četvrtak su u Ulici Željeznička u Jablanici izvršili kontrolu automobila “Opel Zafira” kojim je upravljao F. I. iz Mostara te su tom prilikom izuzeli određenu količinu marihuane.

Kako su naveli iz MUP-a HNK-a, tokom kontrole, navedena osoba je policijskim službenicima dobrovoljno predala kutiju cigareta marke “Sobranje” u kojoj se nalazilo deset paketića (čičak) suhe zeljaste tvari koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu, kao i tri PVC vrećice sa zatvaračem u kojima se nalazila neutvrđena količina suhe zeljaste tvari koja svojim izgledom također asocira na marihuanu.

Zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo neovlaštene proizvodnja i stavljanja u promet opojnih droga, F.I. je uhapšen i nad njim se provode daljnje zakonom predviđene mjere i radnje, piše Fena.

(24sata.info)

Facebook komentari