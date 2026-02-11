Kardiohirurginja otkrila šta jede tokom užurbanog radnog dana

“Prehrana je jedna od najvažnijih stvari koje možemo kontrolirati kako bismo zaštitili srce i smanjili rizik od srčanog ili moždanog udara”, kaže dr. Lou za Parade. Dodaje: “Ono što jedemo izravno utječe na kolesterol, krvni tlak i upalu koja dovodi do nakupljanja plaka u arterijama i srčanim zaliscima.” Podijelila je što jede svaki dan za optimalno zdravlje srca.

Doručak

Dr. Lou priznaje da ujutro često kasni. Ipak, nastoji dan započeti doručkom bogatim proteinima i hranjivim tvarima, uz zdrave masnoće koje joj pomažu da dulje ostane sita tijekom jutra u operacijskoj sali.

“Ako baš kasnim, obično posegnem za proteinskim shakeom i bananom. To je praktično i mogu pojesti u hodu. Ostale opcije za užurbana radna jutra uključuju zobene pahuljice pripremljene unaprijed s voćem ili tost s avokadom ili maslacem od kikirikija”, navodi kardiokirurginja.

Vikendom si dopušta sporiji tempo. “Tada imam vremena i mogu uživati u lijepom obroku s obitelji. Ponekad idemo na kasniji doručak, a ja najčešće naručim jelo s puno jaja ili zobenu kašu s jabukom i cimetom. Nekad moj suprug pripremi omlet sa špinatom i fetom ili palačinke s borovnicama”, ističe.

Ručak

Za dr. Lou, koja veći dio dana provodi s pacijentima, sjedeći ručak je rijetkost. Kada ipak ima vremena za ručak, nastoji spojiti praktičnost i zdravlje srca. “Često ponesem nešto lagano, poput ostataka večere ili tortilju od cjelovitih žitarica s humusom i povrćem, ali ne stignem je uvijek pojesti”, kaže.

“Odlazak u kantinu pravi je luksuz. Tada obično uzmem kombinaciju cvjetače, piletine i povrća. Trudim se da ručak ne bude previše mastan ni bogat ugljikohidratima jer moram izdržati ostatak dana i ne smijem biti troma zbog teškog obroka”, objašnjava.

Užina

Užine čine velik dio njezine prehrane jer joj gust raspored često ne ostavlja prostora za veće obroke. “Dajem prednost nutritivno bogatim užinama s puno proteina i vlakana, nečemu što mogu lako pojesti dok pišem nalaze ili odgovaram na mailove”, tvrdi kardiokirurginja.

Među namirnicama koje redovito ima pri ruci su banane, mandarine, narezane jabuke s maslacem od kikirikija, sirovo povrće poput paprike, cherry rajčica i mini krastavaca, jogurti (uglavnom obični) te razni orašasti plodovi i suho voće.

Večera

Nakon dugog dana ispunjenog vizitama i operacijama, često bez ručka, dr. Lou priznaje da kući dolazi jako gladna. “Obično nemamo vremena za složene obroke, pa večera mora biti nešto što se brzo priprema, s naglaskom na povrće i neki nemasni izvor proteina”, kaže ona. Najčešće bira povrće pečeno u pećnici uz piletinu ili losos ili wok-jela s piletinom i povrćem.

Slatko

Dr. Lou napominje da nema izraženu sklonost slatkom, iako si povremeno ipak priušti desert. “Uglavnom mi je voće sasvim dovoljno, ali ponekad si priuštim dobar sladoled”, podijelila je. Tvrdi da svojim pacijentima uvijek govori da je ključ u umjerenosti. “Život je kratak i ne treba se u potpunosti odreći hrane koja nam donosi zadovoljstvo”, zaključila je dr. Lou.

