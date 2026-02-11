Konzumacija ove namirnice može pomoći u regulaciji šećera u krvi: Uključite je u svakodnevnu ishranu

Zahvaljujući svojim prirodnim sastojcima, može biti od pomoći osobama koje imaju povišenu glukozu ili dijabetes tipa 2. Jedan od razloga zbog kojih se crveni luk izdvaja jeste prisustvo bioaktivnih spojeva poput kvercetina i alil-propil-disulfida.

Kvercetin je snažan antioksidans za koji su pojedina istraživanja pokazala da može doprinijeti boljoj osjetljivosti ćelija na inzulin. To znači da tijelo efikasnije koristi glukozu iz krvi, što može pomoći u održavanju stabilnijeg nivoa šećera i smanjenju naglih oscilacija.

Upravo su te oscilacije posebno rizične za osobe koje žive s dijabetesom, zbog čega je stabilna regulacija glukoze jedan od ključnih ciljeva u svakodnevnoj brizi o zdravlju.

Kada je riječ o načinu konzumacije, crveni luk zadržava najviše korisnih svojstava kada se jede sirov. Termička obrada može umanjiti količinu određenih hranjivih i bioaktivnih sastojaka. Najjednostavnije ga je dodati u svježe salate, sendviče ili kao prilog već pripremljenim jelima.

Ipak, važno je naglasiti da crveni luk ne može i ne smije zamijeniti propisanu terapiju. Osobe koje se liječe od dijabetesa trebaju se prije značajnijih promjena u ishrani posavjetovati s doktorom ili nutricionistom. Najbolji rezultati postižu se kada se konzumacija crvenog luka kombinuje sa zdravim životnim navikama – uravnoteženom ishranom, redovnom fizičkom aktivnošću i dosljednim pridržavanjem terapije, prenosi Klix.

