Kako svaki horoskopski znak sabotira sam sebe, a da toga nije svjestan

Svi volimo misliti da su nam za probleme krivi drugi ljudi, loša sreća ili retrogradni Merkur. Ali ponekad si najveću štetu radimo sami – i to potpuno nesvjesno.

Evo kako svaki znak sam sebi podmeće nogu.

Ovan

Brz je, odlučan i hrabar, ali često reagira prije nego što razmisli. Kaže ono što mu prvo padne na pamet, donosi impulzivne odluke i kasnije se pita zašto je sve opet eksplodiralo. Strpljenje mu nije jača strana.

Bik

Tvrdoglavost mu je i snaga i slabost. Kad nešto odluči, teško ga je pomaknuti. Problem je što ponekad ostaje u lošim situacijama samo zato da ne bi priznao da je pogriješio.

Blizanci

Stalno traže nešto novo i uzbudljivo, ali baš zato teško ostaju dosljedni. Krenu u deset stvari odjednom i rijetko koju privedu kraju. Njihova znatiželja zna postati raspršenost.

Rak

Previše prima k srcu. Analizira poruke, tonove glasa i poglede. Umjesto da pita što ga muči, povlači se i gradi zidove. Tako često stvori problem koji možda uopće nije postojao.

Lav

Želi priznanje i poštovanje, ali ponekad mu ego stane na put. Teško mu je priznati slabost ili pogrešku, pa radije glumi da je sve pod kontrolom – čak i kad nije.

Djevica

Perfekcionizam joj je najveći neprijatelj. Toliko analizira i ispravlja detalje da propusti priliku. Strah od pogreške često je koči više nego sama pogreška.

Vaga

Želi mir pod svaku cijenu. Toliko izbjegava sukobe da ponekad ne kaže što stvarno misli. Na kraju se osjeća nezadovoljno jer su svi drugi dobili svoje, a ona nije.

Škorpion

Sve osjeća duboko, ali rijetko pokazuje. Nepovjerenje i potreba za kontrolom mogu ga udaljiti od ljudi. Kad je povrijeđen, teško oprašta – čak i kad bi to bilo zdravije za njega.

Strijelac

Voli slobodu i ne podnosi ograničenja. Problem je što ponekad bježi čim stvari postanu ozbiljne. Umjesto da se suoči s odgovornošću, traži novu avanturu.

Jarac

Ambiciozan je i uporan, ali često zaboravi stati. Toliko je fokusiran na cilj da zanemari emocije – svoje i tuđe. Teško traži pomoć, čak i kad mu je potrebna.

Vodenjak

Neovisnost mu je važna, ali ponekad se toliko distancira da djeluje hladno. Emocije racionalizira umjesto da ih proživi, pa ljudi ne znaju na čemu su s njim.

Ribe

Empatične i maštovite, ali sklone bježanju od stvarnosti. Kad je teško, radije će se povući u svoj svijet nego suočiti s problemom. Time ga samo odgađaju, piše index.

Facebook komentari