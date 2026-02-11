Prvo oglašavanje majke Milice Todorović: Evo šta je objavila

Jasmina je na Instagramu podijelila emotivnu fotografiju svoje kćerke Milice i unuka Bogdana, na kojoj se vidi kako dječak cijelom, malom šakom drži mamu za prst.

Uz fotografiju je dodala i emotikon plavo-ružičastog srca.

Majka Milice Todorović prije nekoliko dana hitno je operisana.

Upravo zbog toga ni Jasmina ni njen suprug Milan nisu prisustvovali slavlju povodom rođenja unuka Bogdana.

To je u ekskluzivnoj izjavi za Telegraf.rs rekao Miličin otac, Milan Todorović.

– Nismo još, ali ćemo slaviti. Ne znam tačno kada, jer mi je žena u bolnici, pa kad izađe – kazao je Milan za Telegraf.rs.

– Operisala je slijepo crijevo, imala je problem sa slijepim crijevom… Umalo da umre… – rekao je Miličin tata.

