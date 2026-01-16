Uhapšene dvije osobe, pronađeno i oduzeto više od dva kilograma opojne droge

Policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Policijske uprave Gradačac su dana 15.01.2026.godine na području grada Gradačca, poduzimajući planske aktivnosti na suzbijanju i sprečavanju zloupotrebe opojnih droga i drugih krivičnih djela, te postupajući po naredbi za pretresanje Općinskog suda u Gradačcu i pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, izvršili pretresanje putničkog motornog vozila i lica koja su koristila vozilo, i to M.D. (1985) iz Brčko distrikta i A.G. (2002) iz Mionice, Gradačac.

Tom prilikom su pronađeni i privremeno oduzeti slijedeći predmeti: 2 veća pvc pakovanja pravougaonog oblika sa sadržajem bijele materije koja asocira na opojnu drogu “Speed” za koju je preliminarnim vaganjem utvrđeno da se radi o materiji ukupne mase preko 2kg, 1 pvc kesa sa sadržajem zeljaste materije koja asocira na opojnu drogu “Cannabis Sativa” za koju je preliminalrnim vaganjem utvrđeno da se radi o materiji ukupne mase preko 100 grama, kao i drugi predmeti koji se dovode u vezu sa počinjenjem krivičnih djela.

Materije koje asociraju na opojne droge, a koje su u konkretnom slučaju oduzete, biće predmet vještačenja radi korištenja u daljem dokaznom postupku.

Licima M.D. i A.G. je prema nalogu dežurnog kantonalnog tužioca oduzeta sloboda zbog sumnji da su počinili krivično djela iz člana 238 stav 1 Krivičnog zakona Federacije BiH „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“, te će isti nakon kriminalističke obrade, uz Izvještaj sa dokazima biti predati u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

