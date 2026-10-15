Krvavi napad u školi: Ubijeni troje djece i učitelj, poginuo i 16-godišnji napadač

Troje djece i učitelj ubijeni su u četvrtak u pucnjavi u osnovnoj školi u američkoj saveznoj državi Oregon, saopćile su lokalne vlasti.Šef policije u gradu Bend, Majk Kranc (Mike Krantz), izjavio je na konferenciji za medije da su ubijena djeca imala pet, osam i 11 godina.

Dvije osobe u kritičnom stanju

Još dvije osobe, sedmogodišnje dijete i 54-godišnji učitelj, prevezene su u bolnicu s kritičnim povredama. Prema informacijama policije, osumnjičeni za napad je 16-godišnjak.Policija je poziv primila nešto prije 13 sati, nakon što je jedna osoba prijavila da je na nju više puta pucano dok se nalazila u vozilu. Ubrzo potom dispečeri su zaprimili desetine poziva u kojima je prijavljeno da je napadač ušao u školu.

Kranc je naveo da je napadač nasilno ušao u zgradu pucajući u zaključana vrata. Policajci su na mjesto događaja stigli u roku od tri minute od prvog poziva, a po dolasku su utvrdili da je osumnjičeni već ubijen,piše Avaz

Napadača ubio prolaznik

Glasnogovornica policijske uprave u Bendu Šila Miler (Sheila Miller) izjavila je da u ovoj fazi istrage još nije utvrđeno ko je tačno usmrtio napadača, prenio je CNN.

Prema njenim riječima, okolnosti upućuju na mogućnost da je vatreno oružje “možda upotrijebio neko od prolaznika ili prisutnih građana”

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