Tesla predstavila auto koji može letjeti: Do 100 km/h za dvije sekunde

Kompanija najavljuje izuzetne performanse, a početak proizvodnje planiran je za 2028. godinu.

Prema podacima koje je objavila Tesla, verzija Rocket trebala bi imati domet od oko 480 kilometara i najveću brzinu od približno 370 km/h.

Ubrzanje će zavisiti od verzije automobila. Model Performance od nula do 100 km/h trebao bi stizati za manje od 1,6 sekundi, Thrust za manje od 0,9 sekundi, dok se za verziju Rocket najavljuje vrijeme kraće od 0,59 sekundi.Jedna od najneobičnijih karakteristika novog Roadstera nalazi se na njegovom donjem dijelu. Tesla je razvila sistem ventilatora koji usisava zrak i stvara silu koja automobil pritišće uz podlogu. Prema tvrdnjama kompanije, to bi trebalo omogućiti bočno opterećenje do 2 g u krivinama.

Tesla najavljuje i korištenje potisnika iz kompanije SpaceX, dok je Elon Musk otišao korak dalje tvrdeći da će Roadster moći doslovno letjeti.

Cilj je ponuditi performanse koje nadmašuju mogućnosti današnjih sportskih automobila, kao i obarati rekorde na trkaćim stazama. Musk je uvjeren u potencijal novog modela.

“Srušit će svaki rekord na stazi koji je ikada postojao“, najavio je.

Iako se Tesla sve više okreće autonomnoj vožnji, novi Roadster trebao bi biti izuzetak u njenoj ponudi. Musk je izjavio da bi to dugoročno mogao biti jedini automobil kompanije kojim će upravljati vozač.”Ovo će zapravo dugoročno biti jedini ručno upravljani automobil koji Tesla proizvodi“, rekao je Musk.

Dodao je da kompanija zbog toga želi pomjeriti granice mogućeg.

“Dakle, ako će to biti jedini ručno upravljani automobil, hajde da ga dovedemo do granica i izvan granica“, poručio je,pišu Vijesti

Tesla tako najavljuje sportski automobil koji bi trebao spojiti izuzetno ubrzanje, veliku brzinu i tehnologiju kakva se rijetko viđa u serijskim vozilima.

Ipak, najavljene mogućnosti, uključujući tvrdnje o letu, tek treba potvrditi u praksi.

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