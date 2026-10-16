Odgođen duel Veleža i Borca: Evo šta navijači mogu uraditi s kupljenim ulaznicama

Kako je saopćio FK Velež, zvanična odluka o odgađanju susreta dostavljena je klubu, a donio ju je Komitet za takmičenje Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, postupajući po zahtjevu banjalučkog kluba.

Kao razlog za odgađanje utakmice iz Borca su naveli stomačne probleme kod nekolicine fudbalera, zbog kojih, kako su istakli, nisu u mogućnosti učestvovati u redovnim trenažnim i takmičarskim aktivnostima,pišu Vijesti

Novi termin odigravanja utakmice bit će naknadno objavljen.

Poznato šta će biti s kupljenim ulaznicama

FK Velež obavijestio je navijače koji su već kupili ulaznice za utakmicu protiv Borca da će ih moći zamijeniti za ulaznice za narednu domaću utakmicu protiv ekipe BSK-a, koja je na rasporedu narednog vikenda.

Druga mogućnost je povrat novca za kupljene ulaznice.

Iz mostarskog kluba zahvalili su navijačima na razumijevanju i podršci.

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