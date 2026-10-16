Fudbal

Odgođen duel Veleža i Borca: Evo šta navijači mogu uraditi s kupljenim ulaznicama

7.3K  
Objavljeno prije 1 sat

Utakmica 10. kola WWin lige Bosne i Hercegovine između Veleža i Borca iz Banje Luke, koja se trebala igrati ove nedjelje od 17:30 sati na stadionu Rođeni u Mostaru, odgođena je.

Kako je saopćio FK Velež, zvanična odluka o odgađanju susreta dostavljena je klubu, a donio ju je Komitet za takmičenje Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, postupajući po zahtjevu banjalučkog kluba.

Kao razlog za odgađanje utakmice iz Borca su naveli stomačne probleme kod nekolicine fudbalera, zbog kojih, kako su istakli, nisu u mogućnosti učestvovati u redovnim trenažnim i takmičarskim aktivnostima,pišu Vijesti

Novi termin odigravanja utakmice bit će naknadno objavljen.

Poznato šta će biti s kupljenim ulaznicama

FK Velež obavijestio je navijače koji su već kupili ulaznice za utakmicu protiv Borca da će ih moći zamijeniti za ulaznice za narednu domaću utakmicu protiv ekipe BSK-a, koja je na rasporedu narednog vikenda.

Druga mogućnost je povrat novca za kupljene ulaznice.

Iz mostarskog kluba zahvalili su navijačima na razumijevanju i podršci.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh