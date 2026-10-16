Poznato od čega je preminuo mladić kojeg je napao tigar u zoološkom parku

Chapman je u subotu ušao u prostor u kojem se nalazila životinja, nakon što je prešao dvije zaštitne ograde. Proglašen je mrtvim na mjestu događaja, a prema riječima mrtvozornice Nicole Mundy, smrt je nastupila usljed višestrukih traumatskih povreda i kontakta sa životinjom, javlja BBC.

Na saslušanju je navedeno da je mladić imao historiju mentalnih poteškoća, dijagnosticiranu shizofreniju i ranije epizode psihoze. Bio je pod nadzorom službi za mentalno zdravlje u Doncasteru, ali je živio samostalno i nije imao potrebu za njegom.

Njegova porodica ranije je izrazila zabrinutost zbog kontakta sa zdravstvenim službama, a nadležni zdravstveni fond pokrenuo je istragu nakon njegove smrti.

Prema iskazu službenice koja vodi postupak, tigar je prišao Chapmanu, nakon čega je došlo do fizičkog kontakta koji je doveo do smrtonosnih povreda. Osoblje parka osiguralo je životinju, dok su medicinske ekipe na mjestu događaja mogle samo potvrditi smrt mladića.

Policija je prikupila izjave svjedoka, a mrtvozornica je zatražila da se sačuvaju relevantni snimci nadzornih kamera i provjeri da li je Chapman ranije posjećivao park,pišu Vijesti

Istraga je odgođena do 18. marta 2027. godine. Porodica nije prisustvovala saslušanju.

Chapmanov komšija opisao ga je kao ljubaznog i pristojnog mladića koji je volio Formulu 1. U međuvremenu, iz parka su potvrdili da će ponovo otvoriti vrata posjetiocima te da će tigar po imenu Altai ostati u svom prostoru i neće biti eutanaziran.

Gradske vlasti pokrenule su i istragu o sigurnosti parka, dok policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti tragedije.

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