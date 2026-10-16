Učenici u Berlinu blokirali škole kantama: Ne žele obavezni vojni rok

Učenici u Berlinu blokirali su ulaze u tri srednje škole protestujući protiv mogućeg ponovnog uvođenja obaveznog vojnog roka u Njemačkoj. Istovremeno su zatražili veća ulaganja u obrazovanje i bolje uslove za školovanje.Desetine učenika okupile su se rano ujutros ispred gimnazije Andreas-Gymnasium u berlinskoj četvrti Friedrichshain, gdje su kantama za smeće blokirali ulaz. Na transparentima su istakli poruke poput „Zaustavite obavezni vojni rok i rezove u obrazovanju“, „Obrazovanje, a ne rat“ i „Manji razredi“.Protestne akcije održane su i ispred gimnazije Leibniz-Gymnasium u Kreuzbergu, dok je dio učenika organizovao povorku u blizini škole Ellen-Key-Schule.

Inicijativa „Školski štrajk protiv novačenja“ saopćila je da je cilj protesta zahtijevati veća izdvajanja za obrazovni sistem i usprotiviti se planovima o povratku obaveznog vojnog roka.

Učenici su iskazali i solidarnost s velikim protestima u Francuskoj, što je bilo vidljivo na transparentu s porukom „Solidarnost s Francuskom“.

Akcije održane u petak nastavak su protesta s početka sedmice, kada su učenici Francuske gimnazije u centru Berlina blokirali svoju školu kako bi podržali proteste u Francuskoj,piše Avaz

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