Venecija mijenja pravila za turiste: Ulaz će se plaćati više dana, a evo ko je oslobođen naknade

Venecija će naredne godine povećati broj dana tokom kojih će jednodnevni posjetioci morati plaćati ulaznu naknadu. Gradske vlasti najavile su da će se naknada naplaćivati tokom ukupno 72 dana, u periodu od Velikog petka do sredine augusta 2027. godine.Ove godine naknada se naplaćivala tokom 60 dana, a iznosila je pet ili 10 eura, zavisno od toga koliko ranije posjetioci izvrše rezervaciju. Iako se ranije razmatralo značajnije povećanje cijene, uključujući iznose od 30 eura i više, gradske vlasti zasad su odustale od takvog poteza.

Naknada za posjetioce

Venecija je u aprilu 2024. godine postala prvi grad koji je uveo naknadu za jednodnevne posjetioce. Ove godine oni koji su posjetu rezervisali najmanje tri dana unaprijed plaćali su pet eura, dok je za kasnije rezervacije cijena iznosila 10 eura.

Posjetioci za plaćanje uglavnom koriste QR kod koji preuzimaju na mobilni telefon. Ipak, dio turista uspijeva izbjeći plaćanje. Prema podacima gradskih vlasti, ove godine naknadu je platilo više od 650.000 posjetilaca, a u gradsku blagajnu slilo se više od pet miliona eura.

Turisti koji noće u Veneciji oslobođeni su ove naknade, ali plaćaju boravišnu taksu. Određene kategorije posjetilaca imaju pravo na izuzeće i pod posebnim uslovima.

Cilj je kontrola

Gradska uprava ističe da cilj naplate nije prvenstveno ostvarivanje prihoda, već bolje upravljanje velikim brojem posjetilaca i smanjenje pritiska na historijsko gradsko jezgro.

Odluku o eventualnom značajnijem povećanju naknade ne može donijeti samo gradska uprava. Takav potez mora odobriti i nacionalna vlada u Rimu.Venecija je osnovana u petom stoljeću, a njene uske ulice, kanali i historijske građevine svake godine privlače milione turista. Međutim, masovni turizam predstavlja sve veći izazov za očuvanje grada i svakodnevni život njegovih stanovnika,piše Avaz

Turizam bez predaha

Dosadašnje uvođenje naknade nije dovelo do smanjenja broja posjetilaca. Venecija je i dalje skupa destinacija: pojedinačna karta za vožnju vodenim autobusom, poznatim kao vaporetto, košta 9,50 eura, dok polusatna vožnja gondolom košta najmanje 90 eura.

Grad od turizma ostvaruje značajne prihode, ali se istovremeno suočava s posljedicama velikih gužvi i promjenama u načinu života lokalnog stanovništva.

U središtu Venecije danas živi manje od 50.000 ljudi, dok se procjenjuje da grad godišnje posjeti više od 25 miliona turista. Broj hotelskih kreveta premašuje broj stanovnika, što dodatno pokazuje koliko je turizam promijenio život u ovom historijskom gradu.

Povećanjem broja dana naplate gradske vlasti nastoje bolje upravljati posjetama, ali ostaje otvoreno pitanje koliko takva mjera može utjecati na masovni turizam.

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