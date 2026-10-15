Napadi dronovima u Crnom moru podigli tenzije: Strahuje se da Putin testira NATO

Niz napada dronovima na najmanje sedam teretnih brodova u Crnom moru tokom ovog mjeseca, u blizini obala Rumunije i Bugarske, izazvao je zabrinutost unutar NATO-a. Pojedini zvaničnici strahuju da ruski predsjednik Vladimir Putin namjerno podiže tenzije kako bi ispitao spremnost Saveza da nastavi podržavati U napadima koji su se dogodili u isključivim ekonomskim zonama dvije članice NATO-a poginule su dvije osobe, dok se najmanje 25 ljudi vodi kao nestalo.

Napadi na tankere

U četvrtak je dron pogodio hemijski tanker “Wine Trader”, koji plovi pod zastavom San Marina, a saobraćao je iz Tunisa prema Rumuniji. Pet članova posade je spašeno, dok se za još sedam traga.

Dan ranije napadnut je tanker “Yara J”, koji plovi pod zastavom Komora, dok su u utorak pogođena još dva broda u blizini bugarske obale.

Svih 15 članova posade broda “Chelsea 3” evakuisano je na sigurno, dok potraga za 11 mornara s broda “HS Dignity” još traje.

Rumunski predsjednik Nikušor Dan (Nicușor Dan) izjavio je u Briselu da su brodove pogodila dva drona, ali nije precizirao ko stoji iza napada.

Avaz

– Bit će reakcije rumunske države – poručio je Dan.

Bugarski premijer Rumen Radev (Rumen Radev) izjavio je u parlamentu da okolnosti upućuju na moguću umiješanost Rusije, jer bi joj posljedice takvih napada išle u prilog. Ipak, naglasio je da za to trenutno nema dokaza,piše

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute (Rutte) sastao se s čelnicima Rumunije i Bugarske te poručio da je Savez dodatno ojačao svoje prisustvo na istočnom krilu, uključujući kapacitete za odbranu od dronova.

Pitanje odgovora NATO-a

Rumunski analitičar Radu Tudor upozorio je da još nije jasno da li bi se član 5 NATO-a, koji predviđa kolektivnu odbranu članica Saveza u slučaju oružanog napada, mogao primijeniti na incidente u isključivim ekonomskim zonama.

S druge strane, ruska ambasadorica u Sofiji izjavila je da nema informacije od ruskog Ministarstva odbrane o ovim događajima.

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