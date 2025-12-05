Na Palama uhapšen muškarac zbog napada na Acu Lukasa!

Policija u Istočnom Sarajevu uhapsila je N.M. iz Pala zbog sumnje da je juče, 11. januara na dionici magistralnog puta Ljubogošta- Podromanija, opština Pale, automobilom Passat više puta udario u prednji dio vozila Range Rover, u kojem se nalazi pjevač Aca Lukas i njegov vozač.

Kako nezvanično saznaju “Nezavisne novine”, riječ je o Nebojši Mitroviću koji je službenim autom privatne firme iz Pala više puta udario u vozilo u kojem se nalazio poznati pjevač Aca Lukas (Aleksandar Vuksanović).

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Istočno Sarajevo, N.M. je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivična djela izazivanje opšte opasnosti i oštećenje i oduzimanje tuđe stvari.

“Lice N.M. se sumnjiči da je upotrebom motornog vozila, tj. upravljajući vozilom passat, u vlasništvu pravnog lica iz Pala, 11. januara na dionici magistralnog puta Ljubogošta- Podromanija, opština Pale, ostvario više puta kontakt prednjim dijelom vozila sa zadnjim dijelom vozila range rover, vlasništvo pravnog lica iz Podgorice, u kojem su se nalazili vozač J.J. i lice A.V. državljani Republike Srbije, te na taj način kod istih izazvao osjećaj ugroženosti, kao i oštećenja na vozilu”, navode iz PU Istočno Sarajevo.

Dodaju da je o svemu obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo, kojem će N.M. biti predat danas uz Izvještaj o počinjenim krivičnim djelima.

“Rad na premetu se nastavlja”, dodaju iz policije.

Podsjetimo, pjevač Aca Lukas oglasio se na društvenoj mreži Instagram gdje je tvrdio da su 10. januara pokušali da ga ubiju nakon nastupa na Jahorini, pišu Vijesti.ba.

(24sata.info)

