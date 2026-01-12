Blanuša: Serdarov uzeo milione, narod ostao bez grijanja

Ocijenio je ovo predsjednik SDS-a Branko Blanuša, povodom iskakanja termoelektrane iz pogona zbog nedostatka uglja, navodeći kako je u RiTE Ugljevik odavno trebalo uvesti vanredno stanje i sanacione mjere kako bi termoelektrana bila u pogonu i kako bi imali dovoljne količine uglja.

“Zbog nedomaćinskog rada i podređivanja opšteg interesa interesima pojedinaca, RiTE Ugljevik je doživio slom, a građani Ugljevika i Bijeljine ostali bez grijanja na velikim minusima”, kazao je Blanuša.

Elektroenergetska sigurnost Republike Srpske je, ističe Blauša, ugrožena i odgovorni za to moraju odgovarati!

“Ono što imamo u slučaju RiTE Ugljevik je primjer za udžbenike o korupciji. Uz najviši državni vrh, pojavi se mešetar koji obeća investiciju od stotine miliona maraka, dobije koncesije, potom ne ispuni svoje obaveze i za sitna ulaganja dobije 242 miliona KM. U Ugljeviku iza Rašida Serdarova nije ostalo ništa, dok su građani Ugljevika i Bijeljine bez grijanja jer nema uglja”, poručio je predsjednik SDS-a.

Sve dok ne uvedemo sistem odgovornosti i dok tužilaštva ne budu radila svoj posao, ističe on, imaćemo nastavak pustošenja za koje će najsuroviju cijenu plaćati narod.

Vrijeme je da treći stub vlasti – onaj pravosudni – počne da radi i pozabavi se uhodanom kriminalnom šemom,pišu Vijesti

“Oni koji su ugrozili energetsku stabilnost Republike Srpske i doveli do kolapsa treba konačno da odgovaraju. Serdarov je dobio 180 miliona, a i dalje je gazda koncesije. Državom i narodom se niko ne smije igrati i moraju odgovarati svi oni koji su 2013. godine doveli Komsar, tolerisali mu neispunjavanje koncesionih obaveza, a sada ga nagrađuju sa 242 miliona KM, dok uglja nema ni za zjenicu oka a kamoli za gradsku toplanu u Bijeljini i grijanje u Ugljeviku”, poručio je Blanuša.

Facebook komentari