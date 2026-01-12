Aragči poslao poruku Trampu: Spremni smo za rat, ali i dijalog

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) izjavio je da su protesti širom zemlje namjerno pretvoreni u nasilne i krvave kako bi se predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trampu (Donald Trump) dao izgovor za vojnu intervenciju u Iranu.

Aragči je u ponedjeljak rekao stranim diplomatama u Teheranu da je nasilje eskaliralo tokom vikenda, ali da je situacija sada u potpunosti pod kontrolom.

Trampove prijetnje

Prema njegovim riječima, Trampove prijetnje vojnom akcijom protiv Teherana, ukoliko protesti postanu nasilni, motivisale su, kako ih je nazvao, teroriste da napadaju demonstrante i snage sigurnosti s ciljem izazivanja strane intervencije.

– Spremni smo za rat, ali i za dijalog – poručio je Aragči.

Dodao je da Iran posjeduje snimke na kojima se vidi podjela oružja demonstrantima te da će vlasti uskoro objaviti priznanja pritvorenih osoba.

Tramp kaže da ga je Iran kontaktirao i žele pregovore jer razmatraju vojnu akciju protiv režima

Kako je naveo, proteste su poticali i strani elementi, naglasivši da će snage sigurnosti identifikovati i kazniti sve odgovorne.

Protesti u Iranu, koji se brzo šire, ušli su u treću sedmicu, a obilježeni su nacionalnim prekidom interneta i ponovljenim prijetnjama vojne intervencije od strane Trampa.

Iranska vlada proglasila je tri dana nacionalne žalosti za “mučenike” koji su poginuli tokom protesta, uključujući i pripadnike snaga sigurnosti.

Poluoficijelna novinska agencija Tasnim objavila je da je u protestima poginulo 109 pripadnika snaga sigurnosti.

Vlasti nisu saopćile broj stradalih demonstranata, dok opozicioni aktivisti izvan zemlje tvrde da je broj žrtava veći i da uključuje desetine civila.

Ozbiljan izazov vlastima

Protesti su prvobitno izbili zbog nezadovoljstva rastom životnih troškova, ali su se ubrzo pretvorili u šire nacionalne demonstracije i ozbiljan izazov vlastima koje su na vlasti od Iranske revolucije 1979. godine.

Novinska agencija Fars izvijestila je da su u nedjelju navečer zabilježeni ograničeni protesti u nekoliko dijelova glavnog grada.

Do manjih nereda došlo je u četvrtima Navab i Saadat Abad u Teheranu, zatim u Džunkanu i Hafšedžanu u provinciji Čaharmahal i Bahtijari, kao i u Tajbadu u Mašhadu, ali su ih snage sigurnosti brzo rastjerale, navodi Fars.

Prema istom izvoru, u ostalim gradovima i regijama zemlje tokom noći je bilo uglavnom mirno, bez većih incidenata.

