Šta je vlasnica bara smrti rekla konobarici koju su pronašli mrtvu?

Prema njihovim riječima, upravo je Jessica Moretti (40) potaknula Cyane da „podigne atmosferu“ u baru, što je uključivalo stavljanje prskalica u boce šampanjca te podizanje konobarica na ramena konobara u podrumskom prostoru bara.

Vjeruje se da je plamen s prskalica zapalio zvučno-izolacijsku pjenu na stropu, što je izazvalo veliki požar u kojem je poginulo 40 osoba, a 116 ih je teško povrijeđeno.

Jacques Moretti (49) rekao je da je s vanjske strane nasilno otvorio vrata prema podrumu i tamo pronašao Cyane kako umire, „okruženu gomilom tijela“.

Istražiteljima je rekao da je tek nakon požara saznao kako su takozvana servisna vrata bila zaključana iznutra i dodatno osigurana, piše Metro.

U međuvremenu, prema navodima istrage, Jessica Moretti je nakon izlaska iz bara sama otišla kući, a navodno je ponijela i blagajnu sa zaradom od te večeri.

Jacques Moretti se trenutno nalazi u pritvoru, dok je njegova supruga puštena uz kauciju i elektronsku narukvicu, dok čekaju odluku o mogućem suđenju zbog više krivičnih djela, uključujući ubistvo iz nehata i nanošenje teških tjelesnih povreda iz nehata,pišu Vijesti

Moretti je rekao da je Cyane bila djevojka bliskog porodičnog prijatelja kojeg su, kako je naveo, „odgajali kao vlastito dijete“.

Prisjećajući se trenutka kada ju je pronašao, rekao je da je izašao na terasu iza bara, gdje su svi prozori bili otvoreni. „Bilo je mnogo ljudi. Pokušao sam ući, ali je to bilo nemoguće zbog gustog dima“, rekao je.

Naveo je da su servisna vrata, koja inače nisu bila zaključana, ovaj put bila zatvorena i osigurana zasunom. „Silom smo ih otvorili. Kada su se vrata otvorila, nekoliko ljudi je ležalo na podu bez svijesti. Cyane je bila među njima. Izvukli smo ih van i položili u bočni položaj.“

Cyane je preminula unutar sat vremena. Moretti je rekao da su on i njen dečko pokušavali reanimirati Cyane više od sat vremena, sve dok hitne službe nisu potvrdile da joj više nema pomoći.

„Bila sam u panici i potpuno dezorijentisana“

Jessica Moretti je u zasebnom iskazu rekla istražiteljima da joj je Cyane bila poput mlađe sestre. „Božić je provela s nama. Bila sam slomljena“, rekla je.

Ispričala je da je u bar stigla u 22:30 na Staru godinu, dok je njen suprug ostao u obližnjem restoranu koji također vode. „U ponoć je u baru bilo vrlo malo ljudi, a zatim su postepeno dolazile nove grupe, dok broj gostiju nije porastao na nešto manje od stotinu“, rekla je. Dodala je da je Cyane rekla kako treba dovesti još ljudi i „podići atmosferu“.

Konobarice s maskama na licu potom su sjedale na ramena konobara i donosile boce šampanjca s upaljenim prskalicama stolovima koji su bili iznajmljeni za iznose od oko 1.050 eura svaki. „Odjednom sam osjetila navalu ljudi i vidjela narandžasto svjetlo u uglu bara. Odmah sam viknula: ‘Svi van!’ i pomislila da trebam pozvati vatrogasce“, rekla je.

Navela je da je izašla kroz glavni ulaz kako bi upozorila zaštitara te je u 1:28 nazvala hitni broj vatrogasne službe. Nakon toga je nazvala supruga i u razgovoru koji je trajao 11 sekundi rekla mu da bar gori. „Kada sam došla kući, bila sam u panici, potpuno dezorijentisana“, rekla je istražiteljima.

Jacques Moretti je potvrdio da je supruzi rekao da ode kući i pobrine se za djecu.

Par se zasad nije očitovao o navodima da snimci nadzornih kamera prikazuju kako Jessica Moretti izlazi iz bara s blagajnom, zbog čega bi se mogla suočiti s dodatnim optužbama za nepružanje pomoći osobama u opasnosti.

Oboje su naveli da su bar u potpunosti renovirali nakon što su ga unajmili 2015. godine, uključujući podove, namještaj, šank i stropnu pjenu. Jacques Moretti je priznao da u baru nije bilo aparata za gašenje požara.

„Nisam ih tjerala da to rade“

Rekao je i da su vatrogasci u deset godina rada obavili dvije ili tri inspekcije, ali nikada nisu zahtijevali dodatne preinake. Naveo je i da zaposleni nisu bili obučeni za postupanje u slučaju požara.

Dodao je da su se prskalice redovno koristile, primjerice na rođendanskim zabavama, te da su gorjele između 30 i 40 sekundi. „Čim se ugase, uzimali smo ih i stavljali u čašu s vodom“, rekao je. Ustrajao je na tvrdnji da prskalice nisu mogle zapaliti pjenu. Jessica Moretti je dodala da se prskalice koriste i prilikom posluživanja boca vina u restoranu.

Rekla je da podizanje konobarica s prskalicama blizu stropa nije bila svakodnevna praksa, ali da se dešavalo i ranije. „Nikada ih nisam sprječavala, ali ih nisam ni tjerala“, rekla je.

Većina poginulih bili su tinejdžeri, uključujući i četrnaestogodišnjeg dječaka iz Francuske, što je otvorilo pitanja o prisustvu maloljetnika u lokalu.

Moretti je rekao da je ulaz bio zabranjen mlađima od 16 godina, te da su osobe od 16 do 18 godina morale biti u pratnji odrasle osobe, ali je priznao da je „moguće da je došlo do propusta“.

