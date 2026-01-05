Tragedija na Grbavici: Preminula žena na koju je palo stablo

Naime, stablo bora visoko više od 10 metara palo je na ženu u četrdesetim godinama i usmrtilo je, potvrđeno je iz Hitne pomoći Sarajevo.

Prema informacijama iz Hitne pomoći, žena je zadobila teške povrede glave opasne po život te je u teškom stanju prevezena na Kliniku urgentne medicine (KUM), gdje je, uprkos brzoj intervenciji ljekara i nastavku reanimacije, preminula.

Iz Hitne pomoći navode da je povrijeđena bila živa po dolasku njihove ekipe na mjesto nesreće te da je intervencija obavljena u vrlo kratkom roku, ali je, nažalost, uprkos svim naporima, ishod bio smrtonosan, pišu Vijesti.ba.

Facebook komentari