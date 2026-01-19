Nikšić u Parlamentu FBiH: U 2026. moramo se zadužiti

Budžet FBiH za 2026. je prva tačka dnevnog reda današnje sjednice Predstavničkog doma, koja je u toku u Sarajevu, a premijerovo uvodno obraćanje, kao i obrazloženje Alije Aljovića iz Federalnog ministarstva finansija, prethodilo je otvaranju zastupničke rasprave o najvažnijem finansijskom aktu Federacije.

Aljović je naveo, između ostalog, da je Ministarstvo finansija planiralo ovog puta programski budžet, što je zaokret u javnim finansijama. Budžet je kao akt dosta detaljniji i pregledniji nego dosad, što će Parlamentu omogućiti da kod razmatranja izvještaja o njegovom izvršenju upoređuje planske i izvršene indikatore, dodao je.

U dosadašnjoj zastupničkoj raspravi, uglavnom su se za riječ javljali članovi opozicionih stranaka, navodeći da predloženi budžet nema razvojnu komponentu i da će zaduženja iznositi ‘istorijskih 2,3 milijarde KM’.

Zastupnik Stranke demokratske akcije Mirsad Zaimović kaže da na osnovu ovogodišnjeg predloženog budžeta, Federaciji BiH prijeti ‘grčki scenarij’, izmađu ostalog, jer je deficit u tekućem bilansu 1,186 milijardi KM, dok je zastupnik Admir Čavalić, također iz opozicione Stranke za BiH rekao da je Vlada planirala zaduženje od 800 miliona eura na Londonskoj berzi.

Federalna vlada je predlagač budžeta Federacije BiH i uputila ga je u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku, kao i prijedlog pratećeg zakona o izvršenju budžeta za 2026,pišu Vijesti

Predložila je da ovogodišnji budžet ukupno iznosi 8.898.279.146 KM, za 649 miliona KM više nego u 2025. godini. Pritom je obrazložila da je osnovni cilj održivo upravljanje javnim finansijama, uz odgovornu kontrolu rashoda i obezbjeđenje stabilnih izvora finansiranja.

Budžet je usmjeren na ispunjavanje obaveza prema građanima i institucijama, s posebnim fokusom na socijalnu zaštitu, zdravstveni i penzijski sistem, stabilno poslovno okruženje te očuvanje funkcionalnosti javnih službi, navela je također Vlada.

Prema ranijoj izjavi dopremijera i federalnog ministra finansija Tonija Kraljevića, za 2026. je predložen najveći budžet Federacije dosad.

“Glavni akcent proračuna je razdjel MIO/PIO u svijetlu očekivanog usvajanja zakona o MIO/PIO, odnosno dvostrukom usklađivanju mirovina, od 1. siječnja, pa od 1. srpnja. Rashodi za MIO/PIO narasli su na četiri milijarde i 422 miliona KM”, pojasnio je ranije Kraljević, kao i danas premijer Nikšić kada se obratio federalnim zastupnicima.

Kraljević je dodao da budžet predviđa i snažnu podršku nižim nivoima vlasti, 200 miliona KM za kantone, 48 miliona KM za gradove i općine te dodatnih dva miliona KM za 13 nerazvijenih lokalnih zajednica. Također, za Fond solidarnosti je namijenjeno 80 miliona KM, dok se nastavlja i projekt stambenog zbrinjavanja mladih sa 25 miliona KM putem Union banke u državnom vlasništvu.

Poticaji za poljoprivredu su uvećani na 190 miliona KM, a dodatni novac je planiran i za obrazovanje, znanost, kulturu i sport, dodao je dopremijer.

Naglasio je da kapitalni projekti također imaju značajnu ulogu, 249 miliona KM za izgradnju autocesta, brzih i magistralnih cesta, deset miliona KM za unapređenje avio-prometa, pet miliona KM za aerodrom u Bihaću, šest miliona KM za dokapitalizaciju naftnih terminala FBiH.

Planirana su i izdvajanja za dokapitalizaciju rudnika Banovići kao strateškog resursa.

Po riječima federalnog ministra finansija, dodatno su pojačani i kapitalni tekući prijenosi sa razdjela Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

“Nastavljamo potporu realnom gospodarskom sektoru sa razdjela Ministarstva obrta i poduzetništva, razvoju poduzetničke infrastrukture temeljem Zakona o razvoju poduzetničke infrastrukture gdje su aplikanti jedinice lokalne samouprave. Isto tako i iz Ministarstva prostornog uređenja, gdje imamo više stavki – od projekata energetske učinkovitosti, sanacije klizišta, nacionalnih spomenika. Zatim sa razdjela obrazovanja i znanosti gdje su dodatna sredstva za unapređenje znanstvano-istraživačkog rada, potpora akademijama, sa razdjela kulture i sporta 30 miliona za izgradnju, adaptaciju i rekonstrukciju objekata sportske infrastrukture, deset miliona za rekonstrukciju i izgradnju objekata kulturnih institucija”, rekao je Kraljević dodajući da su pojačane stavke i za kulturna događanja od posebnog značaja za Federaciju BiH.

Prema njegovim riječima, na socijalnom razdjelu, izmjene zakona o MIO/PIO koreliraju s povećanjem budžetske stavke za civilne žrtve rata i neratne invalide (dodatnih 56 miliona KM) te za braniteljske transfere (dodatnih 56 miliona KM), što ukupno čini 112 miliona KM dodatnih izdvajanja.

“Otplata duga, uključujući kamate, planirana je u iznosu od milijardu i 309 miliona KM”, naglasio je Kraljević sumirajući najvažnije karakteristike Prijedloga budžeta Federacije BiH za 2026. godinu.

Uporedo s budžetom i zakonom o njegovom izvršenju, iz Vlade FBiH su u parlamentarnu proceduru upućeni i zakon o fiskalizaciji transakcija u FBiH, izmjene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju te više drugih akata neodvojivo povezanih s budžetom Federacije BiH, pa su i oni teme današnje sjednice Predstavničkog doma.

Prijedlog budžeta FBiH za 2026. najavljen je zajedno s pratećim aktima i za sjednicu Doma naroda Federalnog parlamenta sazvanu za 23. januar.

Da bi budžet mogao biti operativan potrebno je da ga oba doma odobre većinom glasova u istovjetnom tekstu, što važi i za zakon o njegovom izvršenju.

Facebook komentari