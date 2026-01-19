Lepa Brena zbog sina Stefana “skočila sa sprata i polomila se”

Joga mi je puno pomogla, jer sam se polomila. Ja sam polomila i lijevu i desnu nogu i desnu i lijevu ruku. Ja sam se sva polomila i to po nekoliko puta“, rekla je Brena u „Vostcastu“.

Osim toga, više puta je lomila i noge, a malo je poznato da je zbog toga imala ozbiljne intervencije.

Sa jakim bolovima održala koncert

„Lijevu nogu sam slomila kada sam skočila da uhvatim Stefana. On je bio u dubku, a ja sam skočila sa sprata, preskočila stepenice da on ne bi pao u prizemlje. Tada sam polomila tibiju, koljeno mi je otišlo u potkoljenicu koja se rascijepila i imala sam strašnu operaciju“, prisjetila se Brena, prenosi Nova.rs.

Posljednji prijelom dogodio joj se prošle godine na koncertu u Zagrebu, kada je u toku koncerta polomila ključnu kost i sa jakim bolovima održala nastup do kraja.

„Desnu nogu sam polomila na koncertu, ali sam sa slomljenom nogom pjevala još sat i po vremena“, otkrila je.

Najpotresnija situacija dogodila se prije petnaestak godina, kada je na ljetovanju polomila obje ruke.Spas pronašla je u jogi

„Okrenula sam se i krenula napred, a ispred mene je bilo veliko postolje sa špicastim krajem za suncobran. Da ne bih pala na to, bacila sam se i uopšte ne znam kako sam to izvela. Pala sam na desnu ruku i polomila lijevi lakat“, ispričala je Brena.

Psihofizički spas pronašla je u jogi, koja joj je pomogla da se oporavi.

„Joga mi je bukvalno pomogla da pronađem snagu u sebi. Više mi je pomogla za psihofizičku kondiciju, koncerte i život nego bilo koji sport. To istezanje je izdužilo moje tijelo i dalo mi snagu za koju nisam mogla da vjerujem da može da se postigne kroz jogu“, zaključila je Lepa Brena,piše N1

