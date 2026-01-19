Meteorolozi:Sprema nam se novi val zime?

Kako je navedeno, polje visokog zračnog pritiska koje trenutno utiče na vrijeme u našoj zemlji postepeno slabi, pa će njegov uticaj biti sve manji kako sedmica bude odmicala. Do četvrtka će, prema prognozi, hladna i suha zračna masa sa krajnjeg sjeveroistoka biti glavni faktor koji donosi prave zimske uslove.

Iz FHMZ-a navode: “Hladna i vlagom siromašna zračna masa sa krajnjeg sjeveroistoka do četvrtka će biti glavni faktor koji donosi prave zimske uslove u Bosni i Hercegovini. Od 22. do 26. januara očekuje se dominacija toplije i vlagom bogate zračne mase koja pristiže sa juga, što će usloviti značajniju promjenu: prognozira se toplije i nestabilnije vrijeme uz česte padavine, kiša na jugu i jugozapadu, te povremeni snijeg u centralnim i istočnim predjelima Bosne.”

Naglašeno je i da je nakon tog perioda izgledan novi prodor hladnog zraka:

“Od 27. januara do kraja prognoznog perioda izgledan prodor hladne zračne mase i povratak zimskih uslova, sa niskim temperaturama i čestim snježnim padavinama u Bosni, dok će u Hercegovini biti stabilnije vrijeme, uglavnom bez padavina.”

Kada je riječ o temperaturama, iz FHMZ-a ističu da će do 21. januara vrijednosti biti oko višegodišnjeg prosjeka:

“Do 21. januara temperature će biti oko prosjeka: jutarnje vrijednosti u Bosni od -8 do -3 °C, u Hercegovini od 0 do 4 °C, a maksimalne dnevne u Bosni do 2 °C, u Hercegovini do 11 °C.”

U periodu od 22. do 26. januara očekuje se osjetno toplije vrijeme:

“Od 22. do 26. januara očekuju se natprosječno visoke temperature zraka. Minimalne u Bosni od -1 do 4 °C, u Hercegovini od 3 do 8 °C, dok će maksimalne dnevne temperature u Bosni dosezati do 11 °C, a u Hercegovini do 14 °C,pišu Vijesti

Krajem mjeseca ponovo slijedi zahlađenje:

“Od 27. januara do kraja prognoznog perioda izgledan je još jedan hladniji period: jutra u Bosni sa vrijednostima od -6 do -1 °C, u Hercegovini od 2 do 6 °C, a danju u Bosni do 4 °C, u Hercegovini do 10 °C, navode iz FHMZ.”

Meteorolozi poručuju da će naredni dani donijeti izražene temperaturne oscilacije, te savjetuju građanima da redovno prate ažurirane prognoze zbog mogućih promjena u intenzitetu padavina i hladnih prodora.

