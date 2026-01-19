“Šta ćemo kada za 2-3 godine ne budemo mogli isplatiti penzije nikako?”

Odakle krenuti, a dobro objasnite ono što se nama danas nudi kao najznačajniji dokument za nivo Federacije. Pa ja ću prvo krenuti sa Edinom pjesmom koja kaže ‘Draga moja vlado, ja bi djecu rado, daj mi dobru platu, napraviću i stado’. Sad kad bi parafrazirali Edu u ovom obliku ovdje, onda bi bilo ‘Draga moja vlado, trebaće nam djece stado da vraćamo ove kredite koji ste vi počeli da dizati’. Jer bukvalno, prava i jedina osnova ovog budžeta je velika zaduženost budućih generacija”, rekao je poslanik Salko Zildžić.

“Mislio sam da ćete stati”

Poredio je finansijske rezultate u periodu kada je, kako kaže, “neka druga vlada upravljala javnim finansijama u FBiH, a onda došla elementarna nepogoda”.

“Finansijski rezultati 2023. i 2024. godine su lošiji nego 2020. kada smo imali godinu koronu. Ali evo zanemarit ćemo taj period, krenut ću od 2022. Znači u 2022. godini, prije nego što ćete vi doći na vlast, budžet Federacije se zaduživao, finansirao, kreditirao 337 miliona konvertibilnih maraka. A u toj godini je ostvaren akumulirani suficit od 487 miliona konvertibilnih maraka koji ste vi naslijedili u miraz od prethodne vlasti. U toj godini kalendarski suficit je bio 203 miliona. Onda dolazi 2023. godina, trošite cijeli taj suficit i dižete ponovo blizu 400 miliona kredita. Tada idemo u prvi kalendarski deficit od preko pola milijarde maraka. Onda, što reče profesor Kadrija na prošlom budžetu, kaže 2024. smo se popravili ili bilo smo samo minus 180 miliona. Jeste, ali smo u te dvije godine uduplali dug Federacije unutarnji, jer ste zatekli 638 miliona, a samo u toj godini je bio duplo veći od toga. Tako da u biti, kada posmatram ove podatke, samo u te dvije godine posmatrajući odnosu na ono što ste zatekli, ovo već izgleda lošije od godina korone. Ja sam mislio da ćete stati. Dolazi sljedeći, 2025. godine finansiranje milijardu i 396 miliona. U odnosu na početak vašeg mandata, Federacija sa 31.12.2025. više je dužna milijardu i 500 miliona konvertibilnih maraka. To su sve podaci iz izvještaja koje mi dobijamo. I kako stati u 2026. godine? Reći da idemo malo vidjeti koliko imamo para, ne možemo se toliko otkrivati. Kada ono na budžet ili na prihode bez PIo-a, koje iznose 3,2 milijarde, zadužujete se vratoglavih 2,336 miliona. Ili da to prenesemo u procentima, to je 72% od ukupnog budžeta Federacije koji će trošiti vlada Federacije”, rekao je Zildžić.

“Alarmantna situacija”

Kazao je kako na mjesečnom nivou, na 210 miliona KM prihoda – 190 miliona KM će biti kredita. Upozorava da su to alarmantne situacije.

“Mislim da će samo u ovoj godini, na ovim milijardu i 500 KM duga, povećati naš dug za milijardu. Kad bi to prenijeli ponovno u ovaj naš organski budžet, bi bilo da ste za četiri godine potrošili pet budžeta. I čemu se nadati u sljedeća dva? Ja kad sam razmišljao uopšte o ovom budžetu, šta da pričam, da li uopšte da se dotičem rashodovne strane, mene glava zaboljela. 190 miliona na mjesečnom nivou će biti krediti koji mi isplaćujemo. Šta ljudi da se u toku ove godine nešto desi, ili da evo neki od kreditora zakasne ili da nam ne daju kredite? Imaćemo ozbiljne probleme. I šta ako nam se to desi u sljedeće tri godine? Ovo danas govorimo, pošto vjerovatno nakon ovogodišnjih izbora, ova konstalacija vlasti neće biti ovakva. Ali da ne bi zaboravili ko nas je doveo u ovo, ovo ćemo morati lijepo kazati, snimiti, zalijepiti, pa kad nam sutra kolege budu govorili kakvo je stanje u društvu alarmantno da znamo ko nas je dotle doveo. Negativne posljedice u ovom budžetu se uglavnom vežu za vaše populističke mjere tokom 2025. godine. Posebno. Na primjer, ovo povećanje minimalne plate na 1000 konvertibilnih maraka, otprilike, u PIO fondu pravi godišnji minus od 500 miliona. I mi sad taj minus nadoknađujemo kreditima. Ja znam, svi očekuju da dobiju veće penzije i pravda je da dobiju veće penzije. To sam govorio nekoliko puta na prethodnim budžetima. U prve dvije godine ste trošili po 800 miliona KM koje mi nismo imali. Tada ste penzionere potpuno zaboravili. I u te dvije godine to je milijarda i šesto u kojima su penzioneri bili u tragovima. I naravno sad u zadnjoj godini mandata morate ispraviti tu društvenu nepravdu. Ali ljudi, i mi i penzioneri treba da se zapitamo je li to ispravljanje društvene nepravde ili kreiranje novih nepravdi i problema”, rekao je Zildžić.Penzije će doći u pitanje?

Potom je postavio pitanje: “Šta ćemo u situaciji kada za dvije ili tri godine ne budemo mogli isplatiti nikako penzije?”

Smatra kako će FBiH ovakvim zaduživanjem prerasti u potrebu za kreditiranjem u odnosu na organske prihode.

“Povećanje penzija u situaciji kada, ponovo se vraćam na 2022. godinu – zatekli ste omjer penzionera u odnosu na broj zaposlenih u razlici od 104.146 više zaposlenih u odnosu na broj penzionera, danas nam ostavljate minus 23.000 u odnosu na ovih 104.000 – znači imamo pad u omjeru broja penzionera i zaposlenih. I vi u tome podižete penzije. Samo u posljednjoj godini imamo 11.000 više penzionera i 6.000 manje zaposlenih, sad smo u odnosu 24:25. A evo od 2022. do 2025. je to minus 23.000 u omjeru. Ljudi, u takvoj situaciji dizati kredite i popravljati krive Drine koje ste sami proizveli je stavljanje tereta i omče budućim generacijama. Ono što je najgore, mi ćemo sada svi donekle biti zadovoljni. I mi kojima se povećaju plate, i ovi koji su dobili nešto kroz rashodovnu stranu budžeta, ali za nekoliko godina nam se ovo može ozbiljno obiti o glavu. Ja se bojim ovdje imam onih koji se dobro sjećaju 2008. godine i samo jednog ekonomskog balona koji pukne šta se desi sa prihodom. A mi smo sad gotovo bara-bara odnos prihoda i rashoda – odnos prihoda i kredita. I u to ste nas doveli vi svojim, prije svega populističkim odlukama vezanim od ove plate minimalne do neradne nedjelje i do naravno potrošnje budžeta. Ima ovdje jedna zanimljiva tabela. Kaže, plaće i naknade troškova zaposlenih, povećanje u odnosu na prošlu godinu. Doprinosi poslodavca, pad u odnosu na prošlu godinu. Izdaci za materijale, sitni inventar, povećanje u odnosu na prošlu godinu. Tekući transfer i drugi tekući rashod znatno povećanje, preko 600 miliona. I onda imamo kapitalni transfer i pad za preko 120 miliona. Znači, jedina stvar koja multiplicira novac koji se ulaže, je pad za 150 miliona. A sve ovo drugo, što je vrlo upitno sa povratom, je porast. E nije ni čudo, što smo ovako zaglibali u dugu. Samo je pitanje gdje ćemo stati”, poručio je Zildžić,piše N1

