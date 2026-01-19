Dubai planira leteće taksije do kraja godine

Informaciju je potvrdio predsjednik Uprave za ceste i saobraćaj Dubaija (RTA) Matar Al Tayer, navodeći da su pripreme za uvođenje nove vrste prijevoza u završnoj fazi. Zračni taksiji bit će integrisani u postojeći saobraćajni sistem i namijenjeni svakodnevnom prijevozu putnika unutar grada.

Letjelice razvija američka kompanija Joby Aviation, specijalizovana za električne letjelice s vertikalnim polijetanjem i slijetanjem, poznate kao eVTOL. Riječ je o potpuno električnim avionima koji kombinuju mogućnosti helikoptera i efikasnost klasičnih aviona, uz znatno niži nivo buke i bez emisije štetnih gasova.

Zračni taksi može dostići brzinu do 320 kilometara na sat, s maksimalnim dometom od oko 160 kilometara, a predviđen je za jednog pilota i do četiri putnika. Zahvaljujući tihom radu, ove letjelice prilagođene su korištenju u gusto naseljenim urbanim sredinama.

Joby Aviation je tokom 2025. godine već izveo prve probne letove u Dubaiju, što se smatra jednom od ključnih prekretnica projekta. Testiranja su realizovana u saradnji s lokalnim vlastima i regulatornim tijelima, s posebnim fokusom na sigurnost, pouzdanost i uklapanje u postojeći gradski saobraćajni sistem.

U okviru projekta planirana je izgradnja posebnih terminala, takozvanih vertiporta, na strateškim lokacijama u gradu, uključujući Međunarodnu zračnu luku Dubai, Palm Jumeirah, Dubai Marinu i Downtown Dubai. Cilj je brzo povezivanje poslovnih i turističkih zona, pri čemu bi pojedina putovanja koja danas automobilom traju i do 45 minuta, zračnim taksijem bila skraćena na svega 10 do 15 minuta.

Joby Aviation je početkom 2024. godine potpisao ugovor s Upravom za ceste i saobraćaj Dubaija, kojim je kompaniji dodijeljeno ekskluzivno pravo upravljanja zračnim taksijima u gradu u narednih šest godina. Usluga će u početku biti dostupna ograničenom broju korisnika, uz postepeno širenje kako se bude razvijala infrastruktura i povećavao broj letjelica,pišu Vijesti

Uvođenje zračnih taksija dio je šire strategije Dubaija usmjerene ka smanjenju saobraćajnih gužvi, smanjenju zagađenja i unapređenju kvaliteta života. Ukoliko projekat ispuni očekivanja, Dubai bi mogao postati prvi grad na svijetu u kojem su zračni taksiji sastavni dio svakodnevnog javnog prijevoza, pretvarajući ono što je donedavno djelovalo kao naučna fantastika u stvarnost.

Facebook komentari